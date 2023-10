Kuriose Funde bei See-Reinigung

Jetzt, da der Wasserspiegel des Stadtsees für Sanierungsmaßnahmen abgesenkt ist, gibt das Ufer viel im Teich „Verlorenes“ frei. Deshalb lud der Tourismusverein Allentsteig am vergangenen Samstagnachmittag zur „Seereinigung“. Dabei kamen kuriose Gegenstände zum Vorschein, wie etwa eine Gasmaske. Ordentlich getrennt türmte sich am Ende des Nachmittags der Müll zum Abtransport. Dabei erwiesen sich die vier Helfer als wahre Künstler: Aus den witzigsten Gegenständen entstand eine Installation. Die Autoreifen stammen vom alten Bootshaus – die wurden gleich ordnungsgemäß mit entsorgt. „Dass so viele Glasflaschen an den Ufern sind, das hat uns schon überrascht“, so Franz Weghuber (Gemeinderat, ÖVP).

