Das Zentrale Partnerschaftsseminar des Bundesheeres fand am 14. Juni statt.

Dabei wurden 21 Jubilare, wie Gebietskörperschaften, Unternehmen, Kammern und Gewerkschaften geehrt.

Die Institutionen wurden für ihre langjährige Treue und ihr Bekenntnis zur Landesverteidigung vor den Vorhang gerufen. Seit dem Jahre 1969 bestehen bereits Partnerschaften zwischen zivilen Einrichtungen und dem Bundesheer.

Verständnis füreinander soll gestärkt werden

Festredner Erich Csitkovits, Kommandant der Landesverteidigungsakademie betonte in seiner Ansprache: „Unsere 179 zivilen Partner sind eine wichtige Stütze der umfassenden Landesverteidigung Österreichs. Sie sind wichtige Bindeglieder und Stützen des Bundesheeres in die verschiedenen Gesellschaften Österreichs.“ Der Sinn dieser Partnerschaften liege, so Csitkovits, unter anderem darin, Kontakte zu vertiefen und das Verständnis füreinander zu fördern.

Unter den 21 ausgezeichneten Partnerschaften feierte zum Beispiel die Stadt Krems heuer das 35-jährige Jubiläum der Partnerschaft mit dem Kommando Schnelle Einsätze. Die HYPO NOE wurde für zwei Partnerschaften, mit dem Jägerbataillon 12 und dem Kommando Schnelle Einsätze geehrt.

Die Partnerschaft zwischen dem Kommando Führungsunterstützung und Cyber Defence und der HTBLuVA Spengergasse wiederum besteht erst seit fünf Jahren. Mit dabei war auch die Waldviertler Sparkasse Bank AG, die für ihre 30-jährige Partnerschaft geehrt wurde.