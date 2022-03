Millionenprojekt im Lager Kaufholz

14 Millionen Euro schwer ist das neueste Sanierungsprojekt am Truppenübungsplatz Allentsteig, welches nun offiziell den Baustart erfährt. Drei Mannschaftsunterkünfte im Lager Kaufholz werden über die nächsten 17 Monate generalsaniert und modernisiert. Den Spatenstich übernahm Landesverteidigungs-Ministerin Klaudia Tanner.

Die drei Mannschaftsblöcke wurden 1976 errichtet und sind laut Bundesheer nicht mehr zeitgemäß. Die Baumaßnahmen umfassen so unter anderem eine Modernisierung der Ausstattung und der Sanitäranlagen. Bei der Sanierung der Fassade soll auf bessere Wärmeisolierung geachtet werden. Auch Dach und Dachstuhl der drei Gebäude werden komplett ausgetauscht und mit Photovoltaik-Anlagen bestückt. Insgesamt wird auf einer Fläche von rund 5.000 Quadratmetern gearbeitet.

Die Planung der Sanierungsarbeiten begann im Februar 2021 durch die Firmen Danzinger und Zentraplan. Die Bauarbeiten selbst übernehmen Seidl Bau Tulln und Leyrer + Graf.

„Das Projekt ist richtungsweisend, um den auszubildenden Soldaten unsere Wertschätzung zu zeigen“, betonte Roland Melchert vom Heeres-Bau und Vermessungsamt, der vor Jahren selbst in einem der Blöcke wohnte. „Ich habe mich damals sehr wohlgefühlt, aber heute sind diese Mannschaftsunterkünfte einfach nicht mehr zeitgemäß.“ Auch Klaudia Tanner hob die Wichtigkeit der Investition hervor: „Der Krieg in der Ukraine zeigt uns, dass unser Bundesheer modernisiert werden muss – was heißt mit allen budgetären Mitteln. Jeder Euro für das Bundesheer ist ein Euro für die Sicherheit von uns allen.“

