Mit 91 noch im Tennisfieber

Freilich sei die lange Ehe nach 67 Jahren mit seiner Frau Gertrude (85) noch immer sein Jungbrunnen, gemeinsam musizieren sie manchmal noch abends. Josef Binder (91) spielt dann am Akkordeon, er und seine Frau singen dazu. Schneewalzer und alte Schlager hätten sie im Repertoire, aber: „So viel spiele ich nicht mehr, weil ich mit den Fingern nicht mehr so gelenkig bin“, bedauert Josef Binder.

„Zum Sport brauche ich mich nicht zwingen, das ist automatisch für mich, das scheint auch das Geheimnis zu sein, jung und fit zu bleiben“, so Binder. So zweimal pro Woche trifft man ihn am Tennisplatz an, wo er mit einigen jüngeren Herren zwischen 60 und 70 Jahren ein Doppel spielt. „Einzel ist ja anstrengender, da muss man ja ganz allein am Feld rennen. Im Doppel hat man einen Partner, der hilft einem doch hin und wieder, dass man einen Punkt macht“, witzelt er. Jetzt in der kalten Saison werde das Tennisspiel weniger. „Da spielen wir in Waidhofen in der Tennishalle. Wenn sie mich brauchen zum Doppel, dann nehmen sie mich mit.“

Sport als ständiger Lebensbegleiter

Für ein aufregendes Fußballmatch geht Josef „Joschi“ Binder auch mal spät schlafen, weil Fußball begleitet ihn, seitdem er ein Kind ist. „Als Jugendlicher habe ich auch in Fußballvereinen gespielt“, erinnert er sich. Später, als er berufstätig war – er war Schneider und seit 1958 in der Liechtensteinkaserne (damals „Neues Lager“) tätig –, fuhr er auch Schi, ging Kegeln und Eisstockschießen.

Gerade beim Stockschießen war er sehr erfolgreich. „Beim Stockschießen im Heeressportverein im Jahre 1969 habe ich bei den Bundesheermeisteschaften im Stock- und Ziel-Schießen die Bronzene Medaille gemacht – das war damals in Graz“, erinnert er sich.

Als 50-Jähriger erst das Tennisspielen gelernt

„Gegenüber der Heereswerkstätte war ein Tennisplatz, und mich hat das Tennis total fasziniert“, erzählt er. Zum 50er hätten ihm dann seine Töchter seinen ersten Tennisschläger geschenkt – damit war der Ausschlag zur Sucht nach Tennis gegeben. „Nach zwei, drei Jahren habe ich schon Meisterschaften gespielt, später in der Klasse ,60 plus‘. Die höchste Meisterschaft ist, glaube ich ,90 plus‘, aber da spiele ich nicht mehr mit“, lacht er. Einige Pokale im Einzel und Doppel habe er für seinen Verein eingeholt, erzählt er stolz.

Seit 1991 ist „Joschi“ in Pension, täglich geht er raus spazieren. Er leidet schon ein wenig unter Einsamkeit. „Früher haben wir viel geschnapst am Vormittag, aber das hat sich durch Corona aufgehört, diese Gesellschaften sind auseinandergefallen, und das findet sich nicht mehr, das ist leider so. Jeder hat Angst, dass er sich mit Corona ansteckt und krank wird“, bedauert er. „Man wird älter und gleichzeitig auch einsamer, es gibt halt nur mehr wenige in meinem Alter.“

Im Wirtshaus wolle kaum jemand mehr über frühere Zeiten Geschichten hören, dabei gäbe es Romane zu erzählen.

