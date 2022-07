Mit Huskys und Schafen im neuen Zuhause

Werbung

Als erstes wird man gleich einmal vom Hütehund begrüßt, wenn man bei Familie Zauner in Zwinzen vorbeischaut. Hühner laufen einem über den Weg, und Esel schauen über ihr Gatter, bis man bei dem ankommt, was bereits auf einer Plakette vor dem Haus angekündigt wird: dem Husky-Stadl.

Bis vor einem Jahr etwa lebte die Familie Zauner noch in Oberösterreich. Was sie ins Waldviertel verschlagen hat? In der Gmünder Blockheide war man seit Jahren auf der Suche nach einem Blockheide-Bauern, darauf wurde Martin Zauner aufmerksam. „Sie waren fast überrascht, als ich anrief und meinte: Jetzt habt ihr einen“, schmunzelt er. Also machte sich die Familie auf die Suche nach einem geeigneten Haus und Grundstück. Schließlich wurde man in Zwinzen 3 fündig und zog mit Hunden, Schafen und den anderen Tieren um. Dumm nur, dass zu der Zeit das Hagelunwetter in der Gegend wütete und man gleich nach dem Einzug schon das Dach sanieren musste.

Die Bockherde mit ein paar Jungschafen weidet in Zwinzen, der Rest der Herde befindet sich in der Blockheide. Foto: Foto Angelika Koll

Mittlerweile fühlen sich aber Mensch und Tier sichtlich wohl in ihrer neuen Heimat. Eine gewisse Eingewöhnungsphase hat es natürlich gegeben. In ihrem neuen Zuhause sind die insgesamt 18 Huskys, anders als zuvor, in Dreiergruppen untergebracht. „Ich musste anfangs ein wenig schauen, wer sich mit wem gut verträgt“, erzählt Zauner.

Seit mittlerweile 25 Jahren hält er gemeinsam mit seiner Frau Natascha Huskys. „Ich bin mit Hunden aufgewachsen“, erzählt Martin. Irgendwann sei er an die Grenzen gestoßen, wie die Hunde genügend Bewegung erhalten, und so schließlich auf den Schlittensport aufmerksam geworden. Hatten sie anfangs noch unterschiedliche Rassen, entschieden sich Martin und Natascha Zauner schließlich dazu, sich ausschließlich auf Alaskan Huskys zu konzentrieren. Diese hätten mehr Vielfalt in der Genetik, seien, zumindest in Europa, nicht mit Papieren zu bekommen.

Schlittengefahren wird grundsätzlich den Winter über

Im Sommer gibt es Grundlagentraining, im September fängt man wieder an, richtig zu trainieren und die Hunde vor den Schlitten zu spannen. Ab Oktober sei dann laut Zauner wieder eine Strecke von etwa zehn Kilometern schaffbar. Auf Schnee zu fahren, ist dabei natürlich nur zu sehr eingeschränkten Zeiten möglich, die Alternative daher ein Schlitten mit Rädern statt Kufen. Im Mai wird schließlich wieder abtrainiert.

Die Huskys brauchen täglich Auslauf und Bewegung. Foto: Foto Angelika Koll

Dazwischen ist Zauner mit seinen Huskys immer wieder auf Rennen unterwegs, auch international. Darauf müssen die Tiere gut vorbereitet werden. So berichtet Zauner etwa: „Wir trainieren verschiedene Bodengründe, damit keine Verletzungen passieren.“ Auch der Zeitablauf eines Rennens will geübt sein. Immer zehn Hunde sind gleichzeitig eingespannt, die anderen haben Pause, dabei will auch gut überdacht sein, welche Hunde man nebeneinander einspannt. Bis zu 30 km/h schaffen die Huskys mit dem Schlitten.

Wer jetzt bereits Lust bekommen hat, sich auch einmal von den Huskys mit dem Schlitten ziehen zu lassen, erhält beim Waldviertler Husky-Stadl (natürlich in den Wintermonaten) die Gelegenheit dazu. Zwei Personen können gleichzeitig an einer solchen Ausfahrt teilnehmen. Gelegenheiten, das Huskyrudel aus nächster Nähe kennenzulernen, gibt es hingegen das ganze Jahr über, in Form von Huskywanderungen, Kindergeburtstagen oder Teambuildings.

Ganz wollen wir bei all den Huskys aber auch nicht auf die anfangs erwähnten Schafe vergessen. Etwa 50 Stück Waldschafe — eine alte Haustierrasse — weiden derzeit, mit ein paar Ziegen, auf der Blockheide. „Ich betreibe eine Wanderschäferei“, meint Zauner. Jeden Tag steckt er die Weide um. Die Bockherde mit ein paar Jungtieren grast in Zwinzen. Die ersten Lämmchen auf der Blockheide gibt es auch schon. Ab Hof bekommt man bei Familie Zauner übrigens auch Eier und Schaf- oder Ziegenprodukte auf Vorbestellung.

