Die Situation nach dem schweren Hagelunwetter am 24. Juni hat sich etwas entspannt. Die prognostizierten starken Regenfälle in der Vorwoche waren zum Glück nicht so schlimm, und die kaputten Dächer auf den Wohnhäusern sind mit Planen abgedeckt. Seit 2. Juli ist Allentsteig auch kein Katastrophengebiet mehr. Die Soldaten haben ihren Katastropheneinsatz beendet. Aber jetzt geht es darum, Dachdecker und Spengler zu bekommen, die die Dächer sanieren bzw. erneuern – und das ist herausfordernd.

Jeder will so schnell wie möglich ein neues Dach. „Natürlich will jeder so schnell wie möglich eine Firma, die die Dächer wieder instand setzt. Es ist ein regelrechter Wettkampf um diese Firmen entstanden“, meint ÖVP-Bürgermeister Jürgen Koppensteiner. Das könnte aber noch länger dauern, denn: „Durch die schon vor dieser Katastrophe sehr hohe Auftragsdichte bei den Dachdeckern und Spenglern und der derzeitigen Materialknappheit ist dieses Szenario durchaus realistisch, leider“, sagt der NÖ Landesinnungsmeister der Dachdecker, Spengler und Glaser, Friedrich Sillipp aus Zwettl/Moidrams. Seitens der Wirtschaftskammer werde alles Menschenmögliche getan, um den vom Hagel so schwer getroffenen Allentsteigern und Schrattenbergern zu helfen.

„Wir haben in unserem Innungsbüro eine Homepage eingerichtet und Firmen aus Niederösterreich, dem Burgenland, der Steiermark und Wien gebeten, sich darin einzutragen, wenn jemand freie Kapazitäten hat. Diese Liste erging an beide betroffenen Orte“, erklärt Sillipp. Diese Vorgangsweise soll die Firmen aus der Region unterstützen, die das an sie gestellte Arbeitpensum keinesfalls alleine schaffen würden. Auch bei seiner Firma, die mittlerweile von Sohn Gregor geleitet wird, steigen die Anfragen nach neuen Dächern. „Es gibt seit dem 24. Juni täglich an die 50 Anrufe von verzweifelten Allentsteigern. Aber so geht es derzeit allen Unternehmen, die Dächer sanieren oder erneuern können“, sagt Seniorchef Sillipp, der ein derartiges Schadensausmaß – mit um die 80 Prozent kaputte Dächer in Allentsteig – noch nie gesehen hat.

Auch Mangel an Materialien. An Unterstützung für die regionalen Firmen dürfte es derzeit mangeln: „Die Oberösterreicher und Salzburger haben selber viele kaputte Dächer nach Hagelunwettern.“ Und diese seien laut Sillipp kurz vor jenem in Allentsteig niedergegangen. „Somit haben diese Bundesländer einen gewissen Vorsprung, und die Lager in den Firmen, die Dachziegel, Dämmmaterial, Trapezbleche und Stahlbleche produzieren, sind schon fast komplett leergekauft. Das kommt zu den schon bekannten coronabedingten Lieferengpässen dazu“, erklärt Sillipp die „Challenge um die Materialien“. Dass Fachfirmen jetzt auch Aufträge, die nicht so dringend sind, nach hinten verschieben, um Kapazitäten für den Katastropheneinsatz freizubekommen, würde zwar einigen Betroffenen helfen, aber: „Wenn kein Material da ist, geht gar nichts.“

Die Planen bleiben noch länger auf den Dächern. „Es ist für die Firmen keine einfache Situation. Daher ist es jetzt bei den Hausbesitzern oberstes Gebot, die Planen auf den Dächern zu kontrollieren und bei Bedarf sofort nachzuarbeiten. Sonne, Wind und Wetter wirken sich nämlich auf diese Planen aus, und mangels dieser haben viele auf Silofolien zurückgegriffen, die dünner als Planen sind und dementsprechend weniger aushalten.“ Dass man mit Planen am Dach durchaus über den Winter kommen kann, dafür gebe es einige Beispiele: „In Kärnten war sogar das Dach eines Hotels ein Jahr lang mit Planen vor Regen und Schnee geschützt“, weiß Sillipp.

Hagelschaden Grund zur Dacherneuerung. Für die Fachfirmen gebe es laut dem Landesinnungsmeister noch eine Herausforderung: „Allentsteig hat ja in den 60er- und 70er-Jahren mit der Kaserne einen großen Aufschwung erlebt und viele Häuser wurden gebaut. Nach dem Hagelunwetter wollen jetzt viele ihre alten Dächer gleich mit Unterdach und Dämmung erneuern.“

Einsatz wird jetzt abgerechnet. „Ich kann nur der Gemeinde als örtliche Einsatzleitung sowie allen Einsatzorganisationen und Helfern meinen größten Dank aussprechen. Was hier geleistet worden ist, war faszinierend und großartig“, stellt Bezirkshauptmann Michael Widermann klar. Der zeitliche Rahmen dieses Katastropheneinsatzes sei jetzt einmal beendet, beschäftigen wird dieser die Bezirkshauptmannschaft noch länger: „Jetzt geht es ans Aufarbeiten und Abrechnen.“

Auch Bürgermeister Jürgen Koppensteiner kann sich diesem Dank nur anschließen. „Die Feuerwehren und Soldaten haben bis zum Ende des Katastropheneinsatzes alle an sie gestellten Aufgaben abgearbeitet. Jetzt hoffen wir, dass noch anstehende Arbeiten unsere Feuerwehr alleine bewerkstelligt.“

Über die Kosten des Katastropheneinsatzes können noch keine Angaben gemacht werden. „Es kommen laufend Rechnungen herein“, meint Koppensteiner, der auch von der Unterstützung von Firmen, Privaten und Organisationen überwältigt ist. Es gibt Spenden von Ziegeln, Dachlatten, Essen oder Geld: „Diese Unterstützung gibt allen Kraft. Man sieht, dass man nicht alleine gelassen wird.“

Zwist um die Einsatz-Verlängerung

Bürgermeister Jürgen Koppensteiner hat die Verlängerung des Katastropheneinsatzes um eine Woche bei der Bezirkshauptmannschaft beantragt. „Das kann nämlich nur der Bürgermeister“, stellt Koppensteiner klar. Zuvor hatte FPÖ-Nationalratsabgeordneter Alois Kainz nämlich behauptet, dass er selbst diesen neuerlichen Assistenzeinsatz auf Schiene gebracht habe. „Es ist mir unverständlich, wenn jemand einen politischen Vorteil in einer Katastrophensituation ziehen will“, meint Koppensteiner. Kainz hätte nur kritisiert, dass am 28. Juni keine Pioniere vor Ort waren, und: „Ich habe am Dienstag, als diese Soldaten wieder in Allentsteig eingetroffen sind, dem Bürgermeister sofort für sein rasches Handeln gedankt“, sagt der Abgeordnete, der gesundheitlich angeschlagen ist.