Neuer Zahnarzt: Praxis startet im März

Mit etwas Verspätung wird der neue Zahnarzt Abdulah Sadeghyar seine Ordination in Allentsteig eröffnen. Geplant war ursprünglich, dass er ab Dezember die Nachfolge des vor knapp einem Jahr pensionierten Zahnarztes Martin Sturtzel antritt. Jetzt gibt es einen Eröffnungstermin: Am 6. März wird in der Ordination in der Allentsteiger Hauptstraße gestartet.

Ab Dezember Nachfolger für Zahnarzt in Allentsteig gefunden

Der Umbau der ehemaligen Bibliothek im Rathaus, die ins Erdgeschoss übersiedelt ist, zur neuen Zahnarztpraxis ist jetzt endgültig abgeschlossen. „Diese Ordination ist wirklich toll geworden“, betont Bürgermeister Jürgen Koppensteiner, der sich über den neuen Zahnarzt in seiner Gemeinde natürlich besonders freut.

Mit Abdulah Sadeghyar bekommt Allentsteig einen Zahnarzt mit umfangreicher Ausbildung und Erfahrung. Nach der Matura und seinem Studium promovierte Sadeghyar 2017 und absolvierte einige Fortbildungen. Er war im Zahngesundheitszentrum Baden sowie an der Universitätszahnklinik Wien tätig. Seit 2018 fungiert er als Vertretungszahnarzt in Wien, Niederösterreich und Bdem urgenland.

Ganzheitliche Zahnmedizin steht im Mittelpunkt

Ab März wird er sich um seine neue Praxis mit Kassenvertrag, die den Namen „Zahnviertel“ bekommt, kümmern. Sadeghyar glaubt nämlich an die ganzheitliche Zahnheilkunde und daran, dass ein gesunder Zahn auch zu einem gesunden Körper beitrage.

„Unsere Behandlungen richten sich daher an Patienten jeden Alters, von Klein bis Groß.“ Die Ordination ist ab 6. März jeweils von Montag bis Donnerstag geöffnet.

Bei der Gemeinderatssitzung am 30. Jänner wurde der Mietvertrag mit Zahnarzt Sadeghyar einstimmig beschlossen, ebenso der Mietvertrag für seinen Parkplatz.

