Sein 25-jähriges Jubiläum als Obmann des Paintballsportvereins Allentsteig feiert Bernd Legner, der 1995 mit einigen Gleichgesinnten den damals wie auch heute ersten und einzigen Paintballsportverein im Waldviertel gegründet hat. Jetzt übergibt er den Verein an Alexander Schlüter.

Von vielen belächelt, gingen die Paintballer ihren Weg und etablierten den Sport nicht nur in Allentsteig, von hier ausgehend wurde auch der Paintballfachverband für Niederösterreich und der Bundesverband für Österreich in den frühen 2000er-Jahren gegründet. In diesen zwei Verbänden war der Allentsteiger Obmann und von 2005 bis 2015 auch Präsident.

Tolle Erfolge. Die Allentsteiger Kampfmannschaft wurde in den letzten 20 Jahren einmal Landesmeister, oftmals Vizelandesmeister und fünf Mal Vizestaatsmeister. Einige Spieler aus Allentsteig stiegen in den Kader der internationalen Auswahl Österreichs auf und spielten dort in der Europäischen Liga (Millenium Series) sowie in der Osteuropaliga (Eastleague) immer um die Stockerlplätze mit. Dreimal waren die Allentsteiger dabei, als es am Ende der Saison „Eastleague-Master“ hieß.

Das Highlight der zwei Allentsteiger Spieler Bernd und Jutta Legner war sicherlich im Jahr 1998 der World Cup in Orlando/Florida, wo sich die stärksten Teams der Welt messen und auch alle Profis vor Ort waren.

Übergabe erfolgt. „Nach einem Vierteljahrhundert ist es Zeit für einen frischen Wind, welchen mein Nachfolger Alexander Schlüter hier sicherlich reinbringen wird“, ist sich der scheidende Obmann sicher und betont: „ Der Verein wurde in all den Jahren von der Stadtgemeinde Allentsteig und vom ASVÖ unterstützt, was sehr wichtig ist, um den Erhalt des Spielareals zu gewährleisten.“

Die www.paintballarena.at wurde im Jahr 2000 in Allentsteig auf- und stetig ausgebaut, um den aktuellen Standards der Turnierszene sowie den Gästen, welche Paintball ausprobieren wollen, zu entsprechen. Der Spielbetrieb ist heuer wieder voll angelaufen. Mit Zuversicht blickt der neue Obmann Schlüter in die Zukunft. „Jeder, der diesen Sport mit seinen Freunden ausprobieren will, braucht sich einfach nur auf www.paintballarena.at oder unter 0660-1426999 einen Termin reservieren. Auch Spieler mit eigener Ausrüstung sind auf unseren beiden dafür konzipierten Spielfeldern willkommen.“