Parlamentarische Anfrage: Aufreger „TÜPl-Brand“

Nach dem großen Flächenbrand in der letzten März-Woche am Truppenübungsplatz Allentsteig langten immer wieder kritische Stimmen aus der Bevölkerung in der NÖN-Redaktion ein mit der Frage, ob dieser Brand nicht vermeidbar gewesen wäre. Die Abgeordnete zum Landtag und Zwettler Stadträtin Silvia Moser und Abgeordneter zum Nationalrat Martin Litschauer (Grüne) stellten diesbezüglich Anfragen an Landeshauptfrau Mikl-Leitner und ihren Stellvertreter und zuletzt auch parlamentarisch an Bundesministerin Klaudia Tanner zum Brandvorkommen.

Abgeordneter zum Nationalrat Martin Litschauer. Foto: privat

Die Kritik der beiden Anfrage-Steller betrifft vor allem die lange Branddauer. In einem E-Mail an die NÖN präzisierte Martin Litschauer sein Anliegen: „Es bleibt die Frage offen, hat man verabsäumt, ausreichend andere Löschkapazitäten bereit zu stellen, wenn das Löschen aus der Luft schon nicht möglich ist?“

Flurbrand dauerte vier Tage lang

„Der Flächenbrand, welcher am 26. März entstanden ist, war bereits am 29. März gelöscht, einzelne Glutnester waren aber noch vorhanden“, so TÜPl-Kommandant Herbert Gaugusch.

Nachdem sich diese Glutnester teilweise in unwegsamem Gelände befunden hätten, hätten diese nicht sofort gelöscht werden können. Endgültiges ,Brand aus‘ gab es dann am 29. März, nachdem auch diese einzelnen Glutnester erloschen waren.

Auch der Luftraum sei gefährdet gewesen

TÜPl- Kommandant Herbert Gaugusch. Foto: ÖBH

Wie auch bereits im NÖN-Interview Ende März, erklärt Kommandant Gaugusch noch einmal, warum das Löschen aus dem Luftraum über der Schusszone am TÜPl nicht möglich war. „Das Löschen von Bränden aus der Luft in blindgängergefährdeten Gebieten ist aufgrund der Gefährdung, welche auch den Luftraum betrifft, nicht möglich. Daher konnten auch in der ersten Phase des Flächenbrandes keine Luftfahrzeuge zum Löschen eingesetzt werden“, so Gaugusch.

Sehr wohl wäre aber – in großer Höhe und daher außerhalb des Gefährdungsbereiches – ein Hubschrauber mit Wärmebildgerät zur Herstellung eines Lagebildes eingesetzt gewesen. Erst nachdem der Flächenbrand gelöscht war, wurden Hubschrauber ab 30. März, nach einer detaillierten Risikobeurteilung durch das Amt für Rüstung und Wehrtechnik, zum Löschen von Glutnestern eingesetzt.

Maßnahmen zur Vermeidung von Bränden in Zukunft

Um in Zukunft noch besser auf die durch den Klimawandel veränderten Rahmenbedingungen reagieren zu können, wird das aktuelle Brandgeschehen am TÜPl einer Evaluierung unterzogen.

„Denn eines ist klar, unser Ziel ist es, unter weiterer Erfüllung unseres verfassungsmäßigen Auftrages – der Unterstützung der Herstellung der Einsatzbereitschaft des Österreichischen Bundesheeres – Brände möglichst zu vermeiden und die durch die militärische Nutzung entstandene einzigartige Natur zu erhalten“, so Gaugusch. Eine wichtige Maßnahme dabei sei der rasche Umbau der Wälder in klimafitte Naturwälder.

Herbert Gaugusch: „Aufgrund der immer länger werdenden Perioden der Trockenheit wird es nicht möglich sein, den Schieß- und Übungsbetrieb gänzlich einzustellen. Das würde die Einsatzbereitschaft des Bundesheeres massiv einschränken. Die künftige Herausforderung wird sein, diese Vorhaben unter den bestmöglichen Vorsorgemaßnahmen zum Schutz unserer Umwelt durchzuführen.“

