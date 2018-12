Die Rot Kreuz Bezirksstelle Allentsteig lud zum Punschstand am Brunnenplatzl in Allentsteig ein. Ein Beitrag für die Erhaltung des Rettungsbetriebes in der Rot Kreuz Bezirksstelle Allentsteig wurde erreicht.

Im Bild: Grete Gruber, Ida Schatzko, Patrick Paschinger, Marion Schwingenschlögl, Erwin Elsigan, Martin Mölzer und Elisabeth Thaler. Foto: