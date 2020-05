Die Grünen NÖ stellten in der jüngsten Landtag-Sitzung einen Antrag zum Verbot von Schießübungen am Truppenübungsplatz Allentsteig bei Brandgefahr aufgrund von Trockenheit.

„Es ist zu beobachten, dass die Zahl der Brände am Truppenübungsplatz Allentsteig steigt“, sagt Landtagsabgeordnete Silvia Moser. Die Bevölkerung sei verunsichert und auch der Rechnungshof habe schon 2015 auf die mangelnde Brandbekämpfung vor Ort hingewiesen.

Nicht enthalten seinen bei der bestehenden Waldbrandverordnung Schießübungen, welche auch zum Ausbruch von Bränden führen. „Derartige Feuer können sich ausbreiten und eine Gefahr für die anwohnende Bevölkerung darstellen“, ist sich Moser sicher. Der Antrag wurde von der ÖVP-Mehrheit im Landtag abgelehnt.

Oberst Herbert Gaugusch erwidert im NÖN-Gespräch, dass der TÜPl auf die Waldbrandgefahr Rücksicht nimmt, und entsprechende Maßnahmen eingeleitet hat.

Bestimmte Munition verboten

So wurden etwa Munitionsarten, die ein erhöhtes Risiko für die Auslösung von Waldbränden darstellen, verboten: „Derzeit finden ausschließlich Schießübungen statt, die zur Herstellung der Einsatzbereitschaft der Soldaten für Einsätze im In- und Ausland unbedingt notwendig sind. Auch wird derzeit intensiv an der Herstellung von Brandschutzstreifen gearbeitet.“

Für die nächsten Monate sei geplant, eine Informationsplattform zu schaffen, um die Kommunikation und die Koordination bei Bränden zu optimieren. „Trotz auftretender Brände in den letzten Jahren bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung der zivilen Bevölkerung“, sagt Gaugusch.