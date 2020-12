Nicht mit Zuckerbrot und Peitsche ging die Gemeinderatssitzung über die Bühne – dafür mit Schokolade und teils harschen Worten.

Wie immer war ein Streitpunkt das Budget. So forderte die FPÖ in mehreren Posten Anpassungen nach oben und unten. Nach längerer Diskussion fand man Einigungen: So wurde etwa die Wirtschaftsförderung von geplanten 2.000 auf 4.000 Euro erhöht, die Instandhaltung gemeindeeigener Gebäude von 30.000 auf 45.000 Euro aufgestockt sowie das 7.000 Euro teure Radverleihsystem „Theo“ gestrichen und dafür eine Miet-Variante um 3.000 Euro ausgehandelt. Die Anpassungen brachten dann ein fast einstimmiges Ergebnis über den Voranschlag für 2021: Einzig Mandatar Walter Eberl (Unabhängige Bürgerliste WIR) stimmte nicht zu.

ÖVP, FPÖ und SPÖ feierten das „fast perfekte Budget“ – weil erstmals mit den Stimmen der FPÖ beschlossen – mit Schokolade. Zu den wichtigsten Investitionen 2021 zählen der Straßenbau inklusive der LED-Umstellung in Höhe von 260.000 Euro, der dritte Abschnitt des Um- und Zubaus zum Feuerwehrhaus in der Thaua mit 90.900 Euro sowie die mögliche Neukonzeptionierung des Aussiedlermuseums in einer Höhe von 120.000 Euro. „Luxusprojekte werden wir uns nicht leisten können“, sagte ÖVP-Bürgermeister Jürgen Koppensteiner. So werden auch die Pläne zu einem neuen Campingplatz (die NÖN hat berichtet) hinten angestellt und sollen frühestens 2022 angegangen werden.

Kritik an Zeilenabstand

Gemeinderat Walter Eberl kritisierte unter anderem zu knapp formulierte Protokolle, fehlende energiewirtschaftliche Maßnahmen und den zu großen Zeilenabstand von 1,5 bei den ausgeschickten Erläuterungen zur Tagesordnung.

ÖVP konterte Eberl

Koppensteiner meinte zu Eberl: „Du sprichst über Dinge, die nicht zur Debatte stehen.“ Außerdem könne man „gerne Wünsch-dir-was spielen, es gibt aber wesentliche finanzielle Brocken“ – darunter wichtige Grundstückseinkäufe, um den Zuzug junger Familien zu fördern.

Laut Amtsleiter und Protokoll-Führer Andreas Nachbargauer bleibe der Zeilenabstand außerdem weiterhin auf 1,5 Punkt.