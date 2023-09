Stadtsee drohte „abzubrennen“

Eine ganze Woche lang arbeiteten zahlreiche Hände daran, das Auslaufen des gesamten Wassers des Allentsteiger Stadtsees zu verhindern. Besonders große Gefahr ist in so einem Fall, dass der Fischbestand verendet, in der Teichwirtschaft nennt man das auch „abbrennen“ (siehe Info unten). Nachdem der Wasserstand um 80 bis 100 Zentimeter bereits gesunken war, wurde das Auslaufen verhindert, der Fischbestand des beliebten Angelgewässers gerettet.

Feuerwehren, Wasserrettung mit Tauchern, Fischereiaufseher, Vereine und Stadtgemeinde arbeiteten letzte Woche auf Hochtouren eng zusammen, seit Freitag ist der Teich wieder dicht. „Ich bin dankbar und stolz, dass es so einen großen Zusammenhalt gegeben hat und das Ausfließen des Wassers gestoppt werden konnte. Es haben alle an einem Strang gezogen“, so Bürgermeister Jürgen Koppensteiner.

Was war passiert?

Der Allentsteiger Stadtsee ist im Besitz der Stadtgemeinde. Anfang Oktober soll der Überlauf des Teiches durch die Abteilung für Wasserbau des Landes NÖ saniert werden. Dies ist mit 108.000 Euro budgetiert, je ein Drittel fördern Bund und Land NÖ. Um die Sanierungsarbeiten durchführen zu können ist es notwendig, den Wasserstand des Teiches zu senken. Vor einer Woche wurde der Ablauf getestet und der Zapfen gehoben - doch dieser ließ sich nicht wieder schließen, um das Ablaufen des Wassers zu stoppen. Allentsteigs Feuerwehrkommandant Franz Loidolt: „Wir überprüfen jährlich den Zapfen auf Funktionstüchtigkeit. Diesmal mussten wir feststellen, dass das Gewinde der Hebeeinrichtung weggerostet war.“

Es sei eine Mutter angefertigt und auf das Gestänge geschweißt worden. „Doch dann haben wir festgestellt, dass dadurch der Schaden noch nicht behoben ist und vermuteten, dass die Schieberplatte unter Wasser defekt ist“, Loidolt weiter. Ein schwieriger Einsatz folgte: Eine Teichfolie wurde vor den Fischrechen gespannt, um den enormen Wasserdruck vom Zapfen wegzubringen. Dann hätten sie dahinter - zwischen Fischrechen und Zapfen - mit Pumpen das Wasser abgesenkt und gemeinsam mit der Wasserrettung drei Ablauf-Rohre, die durch den Damm führen, mit Holzstoppeln verschlossen.

Durch diesen nicht ungefährlichen Einsatz wurde der Fischbestand gerettet. „Wir haben nur das Wasser zurückgehalten, damit uns die Fische nicht ex gehen“, so Loidolt bescheiden. Denn ein Abfischen des Angel-Teiches wäre in so kurzer Zeit nicht möglich gewesen. „Da sind ein paar feste Waller drinnen“, ist er überzeugt. Seit Freitag ist der Teich wieder dicht.

Letzte Teichsanierung war im Jahr 1995

Bürgermeister Jürgen Koppensteiner erinnert sich an das letzte Abfischen des Allentsteiger Stadtsees im Jahr 1995, das einer großen Sanierung des Teiches vorangegangen war. Um den Zapfen sanieren zu können, müsste auch diesmal der Teich abgefischt werden. „Die Fischereiwirtschaft sagt, das Abfischen des Stadtsees wäre nicht so einfach“, so Bürgermeister Koppensteiner, „andererseits gehören einige Dinge am Teich gemacht, auch muss die Zufahrtstraße zum Seerestaurant unbedingt saniert werden.“ Die Stadtgemeinde erwägt ein umfangreiches Sanierungsprojekt für den Stadtsee. Koppensteiner: „Wir haben Kontakt mit der zuständigen Abteilung des Landes NÖ, doch bedarf laut Auskunft so ein Projekt eine Vorlaufzeit von vier bis fünf Jahren.“ Aus seiner Sicht wäre ein Abfischen des Teiches „nicht so schlecht“, um etwaige Schäden genau zu erheben. Denn: „Beim Ablassen jetzt sind auch jeden Tag neue Komponenten aufgetaucht. Es wäre gut zu sehen, welche Sanierungsmaßnahmen im Teich definitiv notwendig sind, dann könnte man diese alle in ein Gesamt-Sanierungs-Projekt einfließen lassen.“ Aber, um den Teich abzufischen, würde man auch Ausweichquartiere für die Fische benötigen. „Wir haben kommende Woche einen Fachmann von der Abteilung Wasserbau in Allentsteig, mit dem wir Rücksprache halten werden. Wir brauchen dabei fachlichen Beistand, um notwendige Schritte tätigen zu können.“

Hintergrundinfo zu „Abbrennen des Teiches“

Der Stadtsee in Allentsteig ist ein Teich, d. h. er wurde künstlich von Menschen angelegt. Teiche sind technische Bauwerke, haben einen Zulauf und einen Ablauf, wie hier in Allentsteig ein Zapfen. Es gibt auch andere Ablasssysteme wie Mönch oder Wehr. Wird abgefischt, dann wird der Wasserstand des Teiches über den Ablauf so lange gesenkt, bis sich die Fische in der sogenannten „Fischgrube“, der tiefsten Stelle des Teiches im flachen Wasser befinden. Dieser Vorgang wird genauestens kontrolliert. Zum richtigen Zeitpunkt wird das Auslassen des Wassers angehalten. Nun kann das Abfischen beginnen. Die Fischer steigen in Wathosen und mit Zugnetzen ins flache Wasser und holen die Fische ein - das ist die Fischernte, Abfischen genannt. Wird der Wasserablauf für das Abfischen nicht rechtzeitig gestoppt, fließt auch alles Wasser aus der Fischgrube und die Fische könnten im Schlamm verenden - in der Teichwirtschaft wird das auch „abbrennen“ des Teiches genannt.