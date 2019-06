Nach fast genau sechs Jahren ist es soweit: Der Zu- und Umbau der Straßenmeisterei Allentsteig wurde fertiggestellt und am 27. Juni eröffnet.

Dazu wurde auch ein Tag der offenen Tür abgehalten. Rund 1,8 Millionen Euro wurden in das Areal der Straßenmeisterei investiert. Mehr dazu lest Ihr in der nächsten Zwettler NÖN.