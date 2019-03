Zu einem Betrugsversuch in der Postpartnerfiliale am Allentsteiger Gemeindeamt kam es am 26. Februar. Eine Frau kontaktierte gegen 11.30 Uhr telefonisch die Mitarbeiter der Filiale. Die Nummer hatte eine rumänische Ländervorwahl, die Frau selbst sprach einwandfrei deutsch.

Sie gab sich als Vorgesetzte aus und forderte die Herausgabe von sechs Bon-Codes der österreichischen Kryptowährungsbörse Bitpanda im Gesamtwert von 400 Euro. Auf Drängen der Frau gab die Mitarbeiterin die Nummern preis. Die Anruferin sicherte der Angestellten zu, den bei der Postservicestelle aufscheinenden Fehlbetrag am Ende der Aktion zu bereinigen.

Die Mitarbeiterin kontaktierte unmittelbar darauf ihren Post-Betreuer, der sie auf den Trickbetrug hinwies. Die sechs Bons wurden von einer dazu autorisierten Firma storniert. Somit wurde der Schaden noch rechtzeitig abgewendet, die Einlösung der Codes war noch nicht erfolgt.