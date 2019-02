Massive Forstarbeiten am Truppenübungsplatz Allentsteig (TÜPl) führen jetzt dazu, dass die Durchfahrt durch den TÜPl in nächster Zeit vermehrt gesperrt wird.

Die weiterhin prekäre Borkenkäfersituation in Kombination mit Trockenheit wirkt sich im gesamten Waldviertel stark aus, auch am TÜPl. Betroffenes Schadholz, das zum Großteil aus Käferholz des Vorjahres besteht, muss raschest entfernt werden. „Normalerweise werden pro Jahr um die 30.000 Festmeter Holz aus den Wäldern entnommen. 2018 stieg die Menge um das Siebenfache auf 219.000 Festmeter an“, zeigt sich Dietmar Butschell, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit am Truppenübungsplatz, besorgt.

Die enormen Mengen können nur mithilfe spezieller Erntemaschinen eingebracht werden. Dazu wurde das private Unternehmen Klade beauftragt, das mit einem splittergeschützten Harvester und Forwarder die Arbeiten im Sperrgebiet durchführt. In dieser Kampfmittelbelastungszone des Truppenübungsplatzes sind unter anderem Blindgänger vergraben, die durch die Erschütterungen und Erdbewegungen der Maschinen ausgelöst werden können.

Blindgänger machen Sperre notwendig

Zur Vermeidung von willkürlichen Geschossen und um einer Gefährdung von unbeteiligten Personen aus dem Weg zu gehen, wird die Landesstraße 75 daher regelmäßig komplett gesperrt. „Die Situation mit den Blindgängern ist wie ein Scharfschießen einzuschätzen. Da wir nicht wissen, ob und wo etwas hochgeht, wird die gesamte Straße gesperrt. Um die Belastungen für den Berufsverkehr in der Früh und am Nachmittag so gering wie möglich zu halten, wird die Straße für kurze Zeitfenster geöffnet“, so Dietmar Butschell. Fallweise könne es vorkommen, dass auch am Wochenende die Straße gesperrt wird, was sonst nicht der Fall ist.

Nicht nur am Truppenübungsplatz Allentsteig, auch im gesamten Bezirk wird eifrig an der Beseitigung von Käferholz gearbeitet. „Das Schadholzaufkommen ist in manchen Gebieten fast flächendeckend. Wir arbeiten eng mit den Förstern und Waldbesitzern zusammen, um die Schäden so rasch wie möglich zu beseitigen“, sagt Bezirkshauptmann-Stellvertreter Matthias Krall. Vereinzelt tauchen zwar neue Schadensfälle auf, die aktuelle Situation ist aber erst im Frühjahr sichtbar, wenn die Temperaturen wieder steigen. Angesichts der Kälte in den letzten Wochen ist der Borkenkäfer derzeit inaktiv.

„Die Bereitschaft vieler Betroffener zur Schadholzbeseitigung ist hoch. Vielen ist bewusst, dass der Wald auch als Lebensraum für den Menschen von Bedeutung ist und daher erhalten werden muss“, zeigt sich Krall erfreut, dass die Bevölkerung den Ernst der Lage erkennt. Mussten im letzten Jahr noch großzügig Mandatsbescheide ausgestellt werden, waren es in den letzten Wochen erst zwei. Auch das Heer in Allentsteig ist bemüht, die Arbeiten so schnell wie möglich zu beenden. Die Sperren der LH 75 sind online unter www.tuepl.at abrufbar.