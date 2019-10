Nach der Leistungsschau und der Gefechtsvorführung am Samstagnachmittag, wurde am Abend im Meierhof des Schlosses Allentsteig unter zahlreichen Ehrengästen der Bieranstich vorgenommen.

Der mit dem TÜPl-Kommando betraute Herbert Gaugusch freute sich, einen kulturellen Beitrag in der Region zu leisten. „Wir dürfen eines nicht: Den Kontakt zur Bevölkerung verlieren“, betonte Gaugusch und dankte den Gästen für ihre Anwesenheit, die die Verbundenheit zum Österreichischen Bundesheer beweise.

Generalstabschef Robert Brieger hob hervor, dass das Geld für das Bundesheer die Sicherheit für die Bevölkerung gewährleiste. Landesrat Ludwig Schleritzko meinte, dass das Bundesheer in der „Sicherheitsfamilie Österreich und der Rettungskette Niederösterreich“ sowie gesellschaftlich in Niederösterreich nicht wegzudenken sei. „Ja die Halle ist voll und am Schluss sind hoffentlich alle voll“, so Schleritzko.

Beim Bieranstich mit dabei waren auch die Nationalratsabgeordneten Martina Diesner-Wais und Alois Kainz, die Bezirkshauptmänner Michael Widermann und Günter Stöger, die ehemaligen TÜPl-Kommandanten Konstantin Lütgendorf und Josef Fritz, Rot-Kreuz Ehrenpräsident Willi Sauer, der Kommandant des Aufklärungs- und Artilleriebataillon 4, Michael Vitovec, Weitras Kasernenkommandant Reinhard Bachner, Allentsteigs Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Andreas Schleritzko, Architekt Franz Friedreich oder auch der Leiter des Entschärfungsdienstes der Polizei, Franz Warisch.

Auch zahlreiche Gemeindevertreter waren mit dabei, wie die Bürgermeister Jürgen Koppensteiner, Silvia Riedl-Weixlbraun, Robert Altschach und Günther Kröpfl, Vizebürgermeister Reinhard Poppinger oder Stadtrat Gerald Knödlstorfer. Am Sonntag wurde dann noch zu Feldmesse und Frühschoppen im Schloss geladen.