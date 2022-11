Weihnachten ohne Licht

Sparsame Zeiten brechen an. Um den Stromverbrauch zu reduzieren, wird die Stadtgemeinde Allentsteig heuer auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Das entschied der Gemeinderat bei der jüngsten Sitzung nach einem Dringlichkeitsantrag von Stadtrat Alois Kainz (FPÖ).

Stadtrat Alois Kainz (FPÖ) will zum Stromsparen heuer auf gemeindeweite Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Foto: NOEN

„Die angespannte Lage in der Stromversorgung und die Teuerungen wirken sich auch auf die Stadtgemeinde aus. Wir sollten dem entgegen steuern und von der Weihnachtsbeleuchtung Abstand nehmen“, meinte er. Entscheidendes Problem sei dabei auch die Umstellung auf LED-Straßenlampen geworden. Diese seien nämlich ohne Umbau nicht mit der üblichen Weihnachtsbeleuchtung kompatibel.

Die Idee wurde auch von der ÖVP-Fraktion gut angenommen und letztlich einstimmig beschlossen. Auf Vorschlag von Kainz sollen stattdessen nur ein Weihnachtsbaum und eine Krippe aufgestellt werden.

Bauland bleibt Streitthema in Allentsteig

Ganz so vorweihnachtlich und friedlich konnte es allerdings danach im Gemeinderat nicht weitergehen. So gab es noch einen zweiten Dringlichkeitsantrag von Kainz, der deutlich umstrittener war. Es ging wieder einmal ums Thema Bauland. Für Kainz seien die Bemühungen zur Widmung von neuem Bauland bzw. der Ankauf des Generalsparks vom Bundesheer vonseiten der Gemeinde aktuell fehl am Platz. „Wir haben 20.000 Quadratmeter freies Wohnbauland und 19.000 Quadratmeter freies Betriebsgebiet. Sind die geplanten Erweiterungsprojekte bei so vielen Baulandreserven wirklich notwendig?“, fragte der FPÖ-Stadtrat.

Bürgermeister Jürgen Koppensteiner (ÖVP) will neues Bauland schaffen. Foto: Foto Archiv

Bürgermeister Jürgen Koppensteiner (ÖVP) brachte daraufhin den Einwand, dass die Gemeinde schon viele Bemühungen zur Mobilisierung dieser unternahm: „Die Grundbesitzer geben aber nichts her. Was sollen wir machen?“ So bleibe nur die Schaffung von neuem Bauland übrig, um In frastruktur wie Kindergärten und Schulen auch in der Gemeinde halten zu können.

Anregung von Kainz: Ein Kataster von freiem Bauland solle erstellt und allen zur Verfügung gestellt werden, um zu sehen, ob die Käufe und Umwidmungen wirklich notwendig seien. „Es interessiert jeden, wo diese freien Grundstücke überhaupt sind“, erklärte er. „Ein gewisser Aufwand steckt dahinter, aber wir werden mal einen Plan erheben“, meinte daraufhin Stadtamtsdirektor Andreas Nachbargauer.

Für Gemeinderat Walter Eberl (Bürgerliste WIR) wird zu viel Geld für die Planungsarbeiten der Kindergartensanierung verschenkt. Foto: NOEN

Weiter ging es mit der Vergabe zu ersten Aufträgen zur geplanten Kindergartensanierung 2023. Diese soll in einer weiteren Sitzung im November exklusiv besprochen werden. Die Abstimmung im Voraus zur Vergabe von Planungsarbeiten zu Heizung, Lüftung und Sanitärtechnik wurde von Bürgerliste und FPÖ jedoch kritisch beäugt. Für Walter Eberl (Bürgerliste WIR) steckt man zu viele Ressourcen in die Planungen. Alois Kainz wollte unterdessen die Entscheidung auf die Sitzung im November vertagen. Dem wurde allerdings von der ÖVP-Fraktion nicht zugestimmt.

Die Planungsaufträge gingen schließlich an „kpp consultING Krems“. Bürgerliste und FPÖ stimmten dagegen. SPÖ-Gemeinderat Erich Hartl enthielt sich.

Debatte um „zu billige“ Verkaufspreise

Hitzig ging es bei einigen Grundstücksverkäufen zu. So war für Alois Kainz der Verkaufspreis von zwei Euro pro Quadratmeter für einige Wiesenflächen zu gering und er wollte auf drei Euro erhöhen. Dieser Änderung stimmte die ÖVP nicht zu, weshalb letztlich Bürgerliste, FPÖ und auch SPÖ gegen den Verkauf stimmten.

Eine Diskussion entbrannte zudem beim Verkauf von Flächen im Gewerbegebiet. Der Verkauf eines Grundes zur Errichtung eines Lagerplatzes störte Walter Eberl: „Es ist grenzwertig, wenn nur mehr Lagerflächen gemacht werden. Das ist nicht im Sinne des Betriebsgebietes.“ „Das stimmt schon, aber wir können den Kauf jetzt auch nicht verwehren, wenn der Platz benötigt wird“, meinte daraufhin Jürgen Koppensteiner. Er vertrat allerdings ebenfalls die Meinung, dass bei zukünftigen Betriebsgebiets-Widmungen auch Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. Walter Eberl stimmte gegen den Verkauf.

Das Muster zog sich durch die gesamte rund vier Stunden dauernde Sitzung. Kaum ein Tagesordnungspunkt blieb ohne Diskussion. Einige einstimmige Beschlüsse konnten am Ende jedoch trotzdem erzielt werden. Einig war man sich so bei der Anschaffung von leihbaren Klimatickets am Gemeindeamt und zu Straßensanierungsarbeiten in Thaua, unter anderem beim Feuerwehrhaus und der Eisenbahnbrücke, die 2023 ausgeführt werden sollen. 142.000 Euro sind für eine Neuasphaltierung veranschlagt.

