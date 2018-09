Die feierliche Amtseinführung des neuen Pfarrmoderators Pfarrer Slawomir Grabiszewski im neuen Pfarrverband Allentsteig-Schwarzenau-Scheideldorf-Großhaselbach fand am 2. September in der Stadtpfarrkirche Allentsteig statt.

Im Pfarrgarten versammelten sich die Gemeindevertreter, die Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenräte des neuen Pfarrverbandes, die Abordnungen der Freiwilligen Feuerwehr, des Roten Kreuzes Allentsteig und des Österreichischen Kameradschaftsbundes Allentsteig sowie der St. Ulrich Kirchenchor und die Stadtkapelle Allentsteig, welche dem neuen Herrn Pfarrer ein Willkommensständchen darbot.

Pfarrmoderator Slawomir Grabiszewski wurde in Begleitung von Dechant Josef Rennhofer, Pfarrer Friedrich Mikesch, Pfarrer Stephan Jarczyk, Stadtpfarrer Zenon Gaska und den beiden Diakonen Helmut Stockinger und Josef Trinko herzlichst empfangen. Nach der musikalischen Darbietung begrüßte Dechant Josef Rennhofer den Moderator und wünschte ihm viel Kraft und Gottes Segen für seine neue Aufgabe. Es folgten Begrüßungsworte von Bürgermeister Jürgen Koppensteiner, welcher dem Pfarrmoderator seine Unterstützung und Hilfe zusicherte, sowie die der einzelnen Pfarrgemeinde- oder Pfarrkirchenräte des neuen Pfarrverbandes.

Festzug im Anschluss an Messe

Begleitet von den Klängen der Stadtkapelle zog der Festzug zur Kirche, wo die offizielle Schlüsselübergabe stattfand. Der Gottesdienst wurde vom Chor der Stadtpfarrkirche Allentsteig wunderbar und sehr professionell mitgestaltet. Chorleiterin Maria Höpp-Winna stellte mit der Gestaltung der Liedabfolge wieder einmal unter Beweis, dass sie mit ihren Chormitgliedern eine wunderschön harmonische und stimmige gesangliche Untermalung der heiligen Messe bietet.

Im Anschluss an die Heilige Messe begab sich der Festzug, wieder begleitet von den Klängen der Stadtkapelle zur Agape in den Pfarrgarten. Bei Brot und Wein konnte dann Pfarrmoderator Slawomir Grabiszewski in lockerer Atmosphäre erste Kontakte mit seinen Pfarrangehörigen knüpfen.