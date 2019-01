Die 23-jährige Frau aus der Gemeinde war am Dienstag um 7.05 Uhr von der Freiheitstraße kommend in Richtung Wurmbacherallee unterwegs, zur gleichen Zeit lenkte eine 55-jährige Frau auf der Wurmbacherallee in Richtung TÜPL Allentsteig.

Die jüngere Pkw-Lenkerin fuhr trotz des Verkehrszeichens „Halt“ in die Kreuzung Freiheitsstraße/Wurmbacherallee ein und touchierte den Pkw der älteren Autofahrerin. Die 23-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Landesklinikum Horn gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.