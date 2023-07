Zwist wegen Sitzungsdauer des Gemeinderats

Kaum gab Bürgermeister Jürgen Koppensteiner (ÖVP) in der NÖN der Vorwoche bekannt, dass er bei der nächsten Gemeinderatswahl nicht mehr antreten wolle, kam von Nationalratsabgeordnetem Alois Kainz, FPÖ-Stadtrat in Allentsteig, eine schriftliche Stellungnahme, eine Replik, an die NÖN. Darin heißt es: „Wenn Koppensteiner sich über die zu langen Sitzungen beschwert, liegt das meist aber an ihm selbst, führt er doch den Vorsitz von diesen. So sind die Sitzungen oftmals schlecht vor- bzw. aufbereitet. Wir, die Gemeinderäte, erhalten Akten oft nur unvollständig oder erst direkt in den Sitzungen. Diese muss man dann während der laufenden Sitzung erst durcharbeiten. Auch findet nur sehr wenig Vorarbeit in den Ausschüssen und im Vorstand statt – auch ,Fristen' sind oftmals nur ein Fremdwort. Das sind alles Faktoren, die eine zielführende Arbeit im Gemeinderat erschweren und Sitzungen natürlich unnötig in die Länge ziehen.“ Und weiter: „Wenn nun Bürgermeister Koppensteiner über ausufernde Gemeinderatssitzungen stöhnt, sollte er sich selbst an der Nase nehmen! Denn nicht intensiv geführte Diskussionen sind das Problem, sondern eine schlechte Vorbereitung einzelner Informationen ist es, was Ihnen zu denken geben sollte!“

Bürgermeister Jürgen Koppensteiner kontert gegenüber der NÖN: „Wenn wir Fristen und Termine nicht einhalten, wird eine Meldung an die Gemeindeaufsicht gehen, deshalb achten wir sehr genau darauf, Fristen einzuhalten.“ Rechtzeitig zur Gemeinderatssitzung einzuladen und die Unterlagen dafür aufzubereiten, dafür ist Allentsteigs Amtsdirektor Andreas Nachbargauer zuständig. „Wir sind sehr darauf bedacht, dass Fristen eingehalten werden. Am fünften Arbeitstag vor der Sitzung spätesten ist zur Gemeinderatssitzung einzuladen. Mit der Einladung beginnt das Recht zur Akteneinsicht, da müssen alle Akten für die Stadt- und Gemeinderäte zur Einsicht aufliegen.“ In dieser Periode gab es laut Andreas Nachbargauer diesbezüglich keine Beschwerde durch die Gemeindeaufsichtsbehörde.

Sieben Sitzungen im vergangenen Jahr

In Allentsteig kommt man mit den üblichen vier Gemeinderatssitzungen pro Jahr nicht aus. „Im letzten Jahr hatten wir sieben Gemeinderats-Sitzungen. Ich trachte sehr danach, dass die Unterlagen vollständig sind“, betont Nachbargauer. „Dazu hatten wir sieben Stadtratssitzungen“, betont Alois Kainz gegenüber der NÖN. „Mir ist die Arbeit nicht zu viel, sondern wenn die Akten zu spät oder unvollständig sind, ist das mühsam“, Kainz weiter.

Nachbargauer erklärt: „In der letzten Gemeinderatssitzung wurden Verträge behandelt. Dabei ging es um Entwürfe des Notars zu einem Schenkungsvertrag zum alten Krankenhaus und einem Dienstbarkeitsvertrag zur Bodenaushubdeponie in der Ziegelofenstraße für die Nachnutzung als Fläche für eine PV-Anlage. Das war viel Lesestoff.“ Es seien eben nur Entwürfe gewesen, und die Punkte sollten im Gemeinderat ausdiskutiert werden. „Es gibt immerhin 19 Gemeinderäte, und deren Redezeit ist nicht beschränkt“, informiert Nachbargauer. Eine lange Sitzungsdauer sei die Konsequenz daraus.

Der Grund des Frusts ist für Bürgermeister Jürgen Koppensteiner jedoch ein ganz anderer: „Es wäre schön, wenn die Gesprächskultur vom Nationalrat nicht in den Gemeinderat wandert, sondern dass es in der Gemeindepolitik um Zusammenarbeit geht und nicht um ständige Kritik.“

