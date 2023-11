Totengedenken in Ottenschlag .

Am Allerheiligentag wird in Ottenschlag am Platz vor der Kirche eine Feier zum Gedenken an die Verstorbenen durchgeführt. Dazu waren die Mitglieder der Feuerwehr angetreten und die Trachtenkapelle Ottenschlag sorgte für die musikalische Umrahmung.