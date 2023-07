Ende des 1970er-Looks im Sitzungsaal des Stadtamts Allentsteig

„Vielleicht kann es jemand brauchen“, tönt es aus dem Stadtamt. Die Rede ist vom Mobiliar des Sitzungssaales im Stadtamt, der heuer im Sommer eine Rundumerneuerung erfährt. Gute Idee, das Mobiliar nicht wegzuschmeißen, denn der Look aus den späten 1970er-Jahren und Upcycling sind im Trend. Letzteres ist bei manchen Stühlen auch notwendig, denn diese seien in die Jahre gekommen, die Tische aber wären sehr stabil.

Interesse kann bereits am Stadtamt bekundet werden, ein bisschen warten muss der eine oder andere noch aufs Pimpen der guten Stücke, denn eine Gemeinderatssitzung im Juli soll noch auf diesem Interieur stattfinden. Danach wird – so wie im März im Gemeinderat beschlossen – alles aus dem Sitzungssaal durch die Bauhofmitarbeiter entfernt, Fasertapeten, Deckenverkleidung und Boden. Stadtamtsdirektor Andreas Nachbargauer informiert über die Hintergründe für die bevorstehende 150.000 Euro-Investition: „Wir nützen diesen Saal auch für Trauungen mit über 25 Personen.“

Saal wird leicht verwandelbar für Trauungen

„Die Möbel sind schwer und sperrig und müssen von unseren Mitarbeitern abtransportiert werden, wir wollen mit dem Umbau auch Wege verkürzen.“ Deshalb wird ein Durchbruch in den angrenzenden Raum erfolgen, wo Tische und Stühle, die nicht gebraucht werden, gelagert werden können. Die gesamte Technik in diesem Raum wird erneuert, und letztendlich soll der Sitzungssaal einen modernen, hellen Look bekommen. Baustart ist im Sommer, Mitte September sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.