Große Pläne gibt es in der Pfarre Großglobnitz: Die Kirche und der Pfarrhof sollen komplett saniert werden. Nächstes Jahr werden dort 850 Jahre urkundliche Erwähnung gefeiert. „Das haben wir zum Anlass genommen, die Kirche neu zu gestalten“, erklärt Pfarrmoderator Thomas Kuziora im Gespräch mit der NÖN.

Markus Füxl Pfarrmoderator Thomas Kuziora hat den neuen Altar und Ambo selbst gestaltet.

Die Arbeiten in der Kirche sollen heuer in der zweiten Jahreshälfte beginnen, bis Herbst soll alles fertig sein. So wird innen neu ausgemalt, die Beleuchtung auf LED getauscht und adaptiert. Die schweren Holztüren in der Kirche sollen mit einer eleganten Glastür getauscht werden. „Damit kommt auch mehr Licht in die Kirche und es wird heller“, erklärt Kuziora.

Die Planung trägt zum Teil seine Handschrift, so gehen die Entwürfe für den neuen Altar und den neuen Ambo in Dreieckform auf Kuziora zurück: „Ich habe mich monatelang damit beschäftigt und bin mit dem Entwurf besonders glücklich“, sagt er. Pfarrgemeinderat Manfred Schuh ergänzt lachend: „Der Altar hat Copyright Kuziora.“

Die Altäre rücken in der Kirche etwas nach vorne. Damit werden auch einige Zentimeter gewonnen: „Gerade bei Begräbnissen ist das wichtig, um Platz für den Sarg zu haben“, sagt Kuziora.

Gesamtkosten: 60.000 Euro, Hälfte von Pfarre

Außerdem wird die gesamte Tonanlage geprüft und auf den neuesten Stand gebracht. Auch dass sei wichtig, würden doch viele ältere Kirchengänger nicht mehr so gut hören, weiß Kuziora aus eigener Erfahrung: „Ich habe in Zwettl einmal verkündet, dass ich mit Exerzitien (eine geistliche Übung, Anm.) beschäftigt bin. Eine Frau in den hinteren Reihen hat dann verstanden, dass ich auf Sizilien sei“, sagt der Pfarrmoderator lachend.

Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf 60.000 Euro. Über die Hälfte muss die Pfarre selber stemmen, der Rest soll aus Subventionen von den Gemeinden, Firmen, der Diözese und des Denkmalamtes kommen. Während der Sanierung finden die Gottesdienste weiter statt.

Wünsche des Mieters fließen in Planung ein

Wenn die Kirchensanierung abgeschlossen ist, wartet das nächste Großprojekt. So soll auch der Pfarrhof rundum erneuert und nach den Auflagen des Denkmalschutzes saniert werden. Das Besondere dabei: „Wir suchen noch einen Mieter für das obere Geschoss. Bei der Planung wollen wir speziell auf dessen Wünsche eingehen“, erklärt Kuziora. So soll auch ein eigener Eingang für den Mieter gebaut werden. Das Erdgeschoss soll weiter für pfarrliche Tätigkeiten genutzt werden.

150 Quadratmeter Grundfläche hätte der Mieter Platz. Von Einzelpersonen bis Familien und sogar Büros sei alles möglich, betont Kuziora.

Bisher habe man mit Mundpropaganda geworben, aber ohne Erfolg. Bis jetzt hat sich noch kein Mieter gefunden. „Es gab einen Interessenten aus Wien. Der hat aber leider ein anderes Haus im Waldviertel gefunden“, sagt Kuziora. Die Suche geht weiter: „Wir sind sehr offen und werden versuchen, die Wünsche des Mieters zu erfüllen. Es ist ein sehr schönes Haus“, sagt er.