Erfolgsgeschichte: Bio-Bäckerei Hölzl in Unterwindhag feiert 10 Jahre

Es ist schon eine ganz besondere Erfolgsgeschichte die vor zehn Jahren im kleinen Unterwindhag bei Schweiggers ihren Lauf nahm. Bäckermeister Mario Hölzl begann damals im ehemaligen Rinderstall der familiären Landwirtschaft, das eigene Getreide zu feinen Bio-Backwaren zu verarbeiten. Zehn Jahre später hat das Unternehmen 13 Mitarbeiter, liefert an rund 40 Handelspartner und wurde für viele Menschen der Fixpunkt, wenn es um gutes Brot oder Mehlspeisen geht.

Am Dienstag feierte die Bäckerei nun den zehnten Geburtstag bei einem großen Hoffest mit Betriebsführungen, Handwerksmarkt und Musik von „SÖS“ und dem Musikverein Schweiggers. Ein besonderes Fest für einen besonderen Betrieb, denn das Konzept einer Bäckerei, die sich ihre Zutaten selbst anbaut, ist erfrischend und kommt nicht allzu oft vor. „In der Region sind wir als kleinstrukturiertes Unternehmen recht einzigartig damit“, betont Mario Hölzl.

Abt Johannes Maria Szypulski segnete das Brot von Mario Hölzl, auf dass es der Bäckerei auch in Zukunft wohlgesinnt bleibt. Foto: Lena Stadlmann

Die angeschlossene Landwirtschaft geht weit zurück bis ins Jahr 1826 zurück und war auch damals schon im Besitz der Familie Hölzl. Sich neben dem Anbau auch ins Bäckereigewerbe vorzuwagen sei ein langgehegter Kindheitstraum gewesen. „Ich wollte eigentlich immer schon eine Bäckerei haben und das eigene Getreide verarbeiten“, erzählt der Bäckermeister. Ein passender Ort ergab sich, als 2011 die Rinderzucht aufgegeben wurde. Diese war nicht mehr lukrativ genug und so wurde der Stall ausgeräumt und umfunktioniert.

Erste Backunternehmungen parallel zur Schichtarbeit

„Den ersten Plan haben wir auf einen Pappdeckel gezeichnet“, erinnert sich Hölzl nostalgisch. Ein gebrauchter Ofen wurde angeschafft, ebenso wie Maschinen zum Teigmischen. „Zu Beginn wollte ich damit eigentlich nur das Getreide vermarkten und einmal die Woche backen. Ich habe damals auch noch parallel im Schichtbetrieb bei der Backwelt Pilz gearbeitet.“ Das Vorhaben wurde jedoch schnell viel größer, als zunächst angenommen. 2014 wurden die ersten Mitarbeiter aufgenommen und das Gewerbe angemeldet.

Einer der ersten großen Abnehmer wurde Sonnentor und das Gasthaus Leibspeis. Schnell wurden auch das Lagerhaus oder „Helga’s Hollerbusch“ in Zwettl beliefert und der Großhandel folgte sogleich. Mittlerweile liefert die Bio-Bäckerei Hölzl an rund 40 Handelspartner wöchentlich beziehungsweise täglich. Der eigene Ab-Hof Verkauf findet dabei immer Donnerstag und Samstag statt. Auch eine Konditorei ist mittlerweile angeschlossen.

Das Backen mit dem Mehl aus der Eigenproduktion ist dabei gar nicht mal einfach, wie Hölzl erklärt: „Wir können uns dadurch nicht auf ein standardisiertes Mehl einstellen. Das Getreide wächst nicht jedes Jahr gleich.“ Niederschlagsmengen und Sonnenschein hätten hier großen Einfluss, weshalb es Jahre gibt, in den sich das erzeugte Mehl gut zum Backen eignet, in anderen aber weniger. „Wir müssen uns deshalb jedes Jahr aufs Neue nach dem jeweiligen Mehl richten.“ Die Mühe scheint es aber auf jeden Fall Wert zu sein.

Der Hype ums Mehl während der Pandemie

Gerade in Pandemiezeiten erlebte die Bäckerei einen richtigen Boom. Auch das Mehl wurde in bisher nicht dagewesenen Mengen Privatkunden verkauft. „Während Corona erkannte viele Menschen den Wert des Brotes“, meint Hölzl. Dass während der Lockdowns besonders viel gebacken wurde ist auch bekannt. Mittlerweile seien die Absatzzahlen des Mehls aber doch wieder zurückgegangen.

Die Landwirtschaft Hölzl baut übrigens neben Roggen, Weizen und Dinkel auch Erdäpfel an, die ebenfalls direktvermarktet werden, aber auch an den Großhandel gehen.

Auch das nächste große Vorhaben steht schon in den Startlöchern. Im März wurde verkündet, dass die Bäckerei Hölzl das Kaffeehaus Schön am Dreifaltigkeitsplatz in Zwettl übernimmt (die NÖN berichtete). Damit wagt Hölzl nun auch den Schritt zur Gastronomie. Derzeit laufen noch Umbauarbeiten, denn das Gebäude wird generalsaniert. Das finale Konzept will Hölzl gemeinsam mit dem Hauseigentümer, der Sparkasse, im Oktober erstmals der Öffentlichkeit präsentieren.

Eine Wiederöffnung noch im heurigen Jahr schließt er aber aus. Der Umbau würde doch noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. „Unser Ziel ist es aber, das Kaffeehaus langfristig weiterzuführen. Ich habe schließlich noch 30 Jahre bis zur Pension“, erklärt Hölzl schmunzelnd.