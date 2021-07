Wie sehr sich Lebensumstände in acht Jahrzehnten ändern können, wird dem Leser bei der Lektüre des Buches „Damals im Waldviertel“ bewusst.

Der 1938 in Freitzenschlag be geborene Autor und ehemalige General der Bundesgendarmerie, Alois Weichselbaum, hält in seinem Erinnerungsband die ersten zwanzig Jahre seines Lebens fest, erzählt von seiner Kindheit und Jugend in dem kleinen Waldviertler Ort, wo er in einer „Kleinhäuslerfamilie“ aufwuchs, mit kleiner Landwirtschaft und nur wenigen Tieren im Stall. Er beschreibt das karge, arbeitsreiche Leben der Familien im Dorf, erklärt ausführlich die damaligen Arbeitsmethoden, Sensendengeln, Baumfällen, Brotbacken oder Butterrühren, beschreibt das arbeitsintensive Säen und Ernten, das Kornmandlaufstellen und Getreidedreschen mit dem „Drischel“, berichtet vom fünf Kilometer langen Schulweg, den die Kinder zu Fuß zurücklegen mussten, auch von den Kriegsjahren und der Besatzungszeit, seiner späteren Berufsausbildung zum Maurer und der Zeit beim Bundesheer.

Ohne Strom, aber mit Pferden

Interessant sind Weichselbaums Erinnerungen gewiss für Jung und Alt. Junge Leser werden sich kaum vorstellen können, dass es vor 80 Jahren in manchen Dörfern noch keinen elektrischen Strom gab, kein Telefon oder Radio, keine öffentlichen Verkehrsmittel, auch keine Autos oder Traktoren. Man fuhr mit Pferde- oder Ochsenfuhrwerken mit eisenbeschlagenen Rädern auf Sand- oder Schotterstraßen.

Bei älteren Lesern werden manche Erinnerungen ins Gedächtnis gerufen, vieles von dem Erzählten haben sie vermutlich so oder ähnlich selbst erlebt. Weichselbaum, der heute in Guntramsdorf im Weinviertel lebt, berichtet neutral und realitätsbezogen, hadert weder mit den damaligen Lebensumständen noch idealisiert er diese Jahre als „gute alte Zeit“. NÖN-Fazit: Ein lesenswertes Buch!