Das Kalb befand sich in einem Bauernhof in der Nähe von Zwettl. Es entkam und lief über eine weite Strecke in Richtung Staussee Ottenstein.

In einem Waldstück in der Nähe von Mitterreith konnten der Landwirt und die Floriani das Kalb schlussendlich einfangen und mit einem Tiertransporter wieder in den warmen Stall bringen.

Nach rund einer Stunde waren die Einsatzkräfte und auch das ziemlich sportliche Kalb wieder wohlbehalten zuhause.