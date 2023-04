Fossilfreier Diesel aus Abfall nun auch in Zwettl

Es gehöre zur DNA des Unternehmens, innovationsfreudig zu sein, ist Avia-Geschäftsführer Thomas Traxler vom neuen Angebot des HVO-Treibstoffes für Dieselfahrzeuge an Avia-Tankstellen überzeugt. Man wolle bei Avia noch umweltfreundlicher anbieten. „Um die Klimaziele zu erreichen, muss alles schnell ausgeschöpft werden, was möglich ist“, so Thomas Traxler. Und HVO als Dieselersatz für Dieselfahrzeuge gebe es eben bereits, werde in Europa produziert und sei schon lange im Einsatz. Seit kurzem bietet Avia in Krems, Zwettl, Scheibbs und jetzt auch in Gmünd den HVO-Treibstoff an, der für Dieselfahrzeuge geeinet ist und von zertifizierten Herstellern aus Europa geliefert wird.

Treibstoff aus Abfall, nicht aus Lebensmitteln. „HVO ist ein fossilfreier Diesel, der aus erneuerbaren Stoffen hergestellt wird. Er wird aus biogenen Abfällen und Reststoffen hergestellt. HVO ist technisch als auch umwelttechnisch ein absolutes Premium-Produkt!“, erklärt Traxler. Die Bezeichnung „Treibstoff aus Abfällen“ sei jetzt noch richtig, so Traxler, weil für seine Herstellung keine landwirtschaftlichen Flächen zum Anbau der Grundstoffe verwendet werden. Daher sei eine „Teller-Tank“-Diskussion bei HVO nicht begründet. Auch sei der bei Avia angebotene HVO-Treibstoff palmölfrei, betont er. „Das hat man früher gemacht, ist in Europa aber verboten“, weiß er.

„Wir wollen noch umweltfreundlicher anbieten“, so Avia-Geschäftsführer Thomas Traxler. Foto: Franz Eigl GmbH, Photographer:Claus

Alles tun, um Umwelt zu schonen. „Wenn man die Energiewende ernst nimmt und sich damit beschäftigt, dann wird man erkennen, dass es mit dem Umstieg auf Elektroautos alleine nicht ausreichen wird, um die Klimaziele zu erreichen“, so Traxler. Er findet, es müsse alles ausgeschöpft werden, um umweltfreundlicher zu werden. „Das große Problem ist die Bestandsflotte. Das EU-Ziel wäre nur erreichbar, wenn ab sofort nur mehr Elektroautos zugelassen würden und gleichzeitig der Autobestand um die Hälfte reduziert wird.“ Darum findet Traxler dieses Ziel auch nicht realistisch. Es brauche eben auch andere Maßnahmen. „HVO gibt es ja schon, und wir haben gesagt, wir möchten bei Avia heute schon damit beginnen und nicht erst in ein paar Jahren.“

HVO statt Diesel: 90 Prozent weniger CO2-Belastung. Das Dieselsubstitut könne auch für Lkw und landwirtschaftliche Maschinen verwendet werden und übergangslos in jedes Dieselfahrzeug getankt werden. „HVO hat den Charme und Vorteil, dass es sofort einsetzbar ist“, ist Traxler überzeugt. Den Nachteil bei der Herstellung von HVO sieht Traxler aber darin, dass es eben aus biogenen Abfällen und Reststoffen hergestellt wird, die limitiert seien. „Wenn halb Europa mit HVO fährt, haben wir ein Mengenproblem.“ Dann würden etwa landwirtschaftliche Flächen für den Anbau der Grundstoffe verwendet werden.

Wird HVO bald ein knappes Gut sein? „Ich bin nicht dafür, dass wir landwirtschaftlichen Anbau für die Dieselproduktion betreiben“, zeigt sich Traxler vehement. Er aber ist überzeugt, dass in Europa ein Fünffaches der derzeitigen Menge an HVO hergestellt werden könnte auf Basis von Altölen und biogenen Resten. HVO zu tanken sei ein wichtiger Beitrag für die Umwelt: „Es reduziert als Dieselersatz bis zu 90 Prozent des CO₂-Ausstoßes gegenüber herkömmlichem Dieseltreibstoff.“

Steuerliche Gleichstellung wäre fair. Fahre man als Angestellter ein Elektroauto als Firmenwagen, würde man keinen monatlichen Sachbezug leisten müssen. „Auch mit einem Diesel als Firmenfahrzeug, das mit HVO gefahren wird, reduziere ich den CO₂-Ausstoß um 90 Prozent, bezahle aber den vollen Sachbezug. Da würde ich mir eine steuerliche Gleichstellung wünschen“, so Traxler. „Wenn man den CO₂-Ausstoß als Grundlage für Steuerbefreiung gibt, dann fände ich das fair.“

HVO: Verbrauch, Leistung, Preis und Umweltgedanke. Wenn die Hersteller auch darauf verweisen, dass sich die Reichweite mit HVO erhöhe, versichert Traxler: „Man braucht auf keinen Fall mehr HVO als Diesel.“ HVO sei qualitativ besser als fossiler Diesel, habe bessere Lagerstabilität, höhere Kältesicherheit (mindestens – 20 Grad Celsius) und höhere Cetanzahl (> 70). Um es den Dieselfahrern leichter zu machen, auf das umweltfreundliche HVO umzusteigen, habe man den Preis knapp kalkuliert und unter 2 Euro pro Liter angesetzt. „Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie viele Kunden wir haben. Dann haben wir ein bisschen mehr Spielraum, mit dem Preis noch runter zu gehen.“

Liste mit für HVO freigegebenen Fahrzeugen: https://www.neste.de/neste-my-renewable-diesel/produktinformationen/von-fahrzeugherstellern-freigegeben

