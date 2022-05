Sanierung abgeschlossen: Amtshaus ist nun eröffnet

Werbung

Das Amtshaus wurde nach einer Generalsanierung und einjähriger Bauphase am 22. Mai wiedereröffnet. Bei strahlendem Wetter war ganz Altmelon auf den Beinen, um dieser Feier beizuwohnen. Eine Feldmesse, zelebriert von Pfarrer Andreas Bühringer, und die Segnung des Hauses bildeten den Auftakt zur Feier.

Im vergangenen Jahr wurden Fenster und Türen des Amtshauses erneuert. Weiters erfolgte eine thermische Sanierung mit einer Fassadensanierung. Die Fußbodenheizung wurde mit einer neuen Luft-Wärme-Pumpe ausgestattet. Die Büroräume wurden vergrößert (die alten Feuerwehr-Garagen wurden adaptiert) und eine Photovoltaikanlage installiert. Außerdem wurden der Vorplatz neu gestaltet und ein öffentliches WC errichtet. Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf 750.000 Euro.

Bürgermeister Manfred Stauderer konnte zur Wiedereröffnung des Amtshauses zahlreiche Ehrengäste begrüßen und wies darauf hin, dass das Gebäude in der Amtszeit seines Großvaters und Bürgermeisters Josef Stauderer in den Jahren 1963-66 erbaut worden war. Das Gebäude war in die Jahre gekommen und wurde jetzt zukunftsfit gestaltet. Stolz wies er darauf hin, dass trotz der schwierigen Zeiten die geplanten Gesamtkosten nicht überschritten wurden. Er bedankte sich bei Land und Bund für die Unterstützung des Projektes.

Goldene Ehrennadel an Barbara Huber verliehen

Landestat Ludwig Schleritzko bedankte sich unter anderem für die gute Zusammenarbeit, die er sich auch für die Zukunft wünsche.

Anschließend fand die Ehrung von Barbara Huber, die zwölf Jahre in der Gemeinde tätig war, davon sieben Jahre als Vizebürgermeisterin, statt. Sie wurde mit der Goldenen Ehrennadel der Marktgemeinde Altmelon ausgezeichnet.

Den Abschluss des Festaktes bildete die Führung durch die sanierten Räume. Für den musikalischen Rahmen sorgte der Musikverein Altmelon unter der Leitung von Daniela Bauer.

