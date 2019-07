Zehn Kühe wurden aus brennender Scheune gerettet .

Feuerwehrleute haben am Dienstagabend zehn Kühe aus der brennenden Scheune eines Bauernhofes in Großpertenschlag in der Gemeinde Altmelon (Bezirk Zwettl) im Waldviertel gerettet. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus wurde verhindert, teilte Franz Resperger vom Landeskommando am Mittwoch mit. Verletzt wurde niemand.