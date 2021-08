Ein 57-jähriger Wiener lenkte um 11.50 seinen Pkw auf der B32 in Fahrtrichtung Wegscheid. Am Beifahrersitz fuhr seine 61-jährige Lebensgefährtin mit. Am Beginn der langgezogenen Linkskurve kam ihm eine 86-jährige Frau aus St. Pölten mit ihrem Pkw entgegen.

Es kam zu einer Kollision im jeweiligen linken vorderen beziehungsweise seitlichen Bereich der beiden Fahrzeuge. Durch den Anprall wurden beide Pkw auf das jeweilige rechte Straßenbankett geschleudert.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrtauglich. Das Wiener Paar wurde mit der Rettung in das Landesklinikum Horn eingeliefert. Die 86-Jährige wurde mit dem Hubschrauber mit schweren Verletzungen in das Landesklinikum St. Pölten gebracht.