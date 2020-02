Eine 67-jährige aus Krumau, Bezirk Krems, landete mit ihrem Fahrzeug zwischen Altpölla und Ramsau auf dem Dach.

Die Frau war am 31. Jänner gegen 13.30 Uhr in Richtung Ramsau unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve geriet sie rechts ins Bankett und kam dabei von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und kam am Dach liegend zum Stillstand.

Die 67-Jährige konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und verspürte laut Polizei leichte Schmerzen. Die Frau wurde mit der Rettung ins Landesklinikum Horn gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Altpölla barg das Fahrzeug. Am Pkw dürfte ein Totalschaden entstanden sein.