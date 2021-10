Zu einer personellen Änderung kommt es mit Oktober an der Volksschule Altpölla. Direktorin Eveline Hieblinger tritt ihren Ruhestand an, ihr folgt Gabriele Weiler.

Somit übernimmt die Volksschuldirektorin von Gars auch die Leitung der zweiklassigen Volksschule Altpölla, die seit April 2020 umgebaut worden ist und am 15. Oktober feierlich eröffnet wird.

Eveline Hieblinger (63) war 41 Jahre an der Volksschule Altpölla tätig, seit 2003 leitete sie diese Schule. „Der Abschied nach so vielen Jahren fällt mir doch schwer, Corona macht es aber etwas leichter. Es bleiben viele schöne Erinnerungen. Ich konnte bei vielen Kindern die Freude am Lernen und die Neugierde an Wissen wecken“, meint Hieblinger, der es immer wichtig war, ihren Schülern auch die Angst vor dem Versagen zu nehmen. „Oft geht nicht alles einfach und leicht, man darf aber nicht aufgeben und hin und wieder auch durchkämpfen“, meint die Neo-Pensionistin, die mittlerweile schon Kinder von ehemaligen Schülern unterrichtet. „Spannend ist das schon und vor allem interessant, was aus den ehemaligen Schülern geworden ist. Vergleiche darf man aber nicht anstellen.“

Dass sie 41 Jahre an einer Schule unterrichtet hat, war am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn nicht absehbar. Die Weinviertlerin, die die Pädak in Wien absolviert hat, wollte nur fünf Jahre im Waldviertel unterrichten. „Nach einem Jahr in Echsenbach wechselte ich nach Altpölla und blieb.“ Hier gibt es die Familie, Enkelkinder und Freunde – somit besteht kaum Gefahr, dass Hieblinger in ihrer Pension fad werden könnte.

„Neue“ Schule ist ein Geschenk

Ihre Nachfolgerin Gabriele Weiler leitet seit elf Jahren die Volksschule Gars mit sechs Klassen und acht Lehrern. „Ich war auch zehn Jahre an der Volksschule Rosenburg-Mold tätig und habe somit Erfahrung mit Kleinschulen gemacht“, erklärt Weiler, die sich auf die neue Aufgabe in Altpölla freut. „Die beiden Schulen liegen nicht einmal 20 Kilometer entfernt und sind somit sehr schnell erreichbar.“ Dass sie jetzt eine „neue“ Schule übernehmen kann, sei ein „Geschenk“, denn: „Mit dem Umbau hatte ich nichts zu tun, ich darf das adaptierte Haus aber eröffnen“, meint die dreifache Mutter, die somit auch die Sorgen und Nöte der Eltern von Volksschülern kennt.

In welcher Form die Eröffnungsfeier in der sanierten Volksschule Altpölla am 15. Oktober ablaufen wird, steht noch nicht genau fest. „Wir warten die aktuelle Corona-Situation ab. Geplant ist, dass die Schüler dabei einen Beitrag leisten, und dass Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister die Eröffnung vornimmt“, so Weiler.