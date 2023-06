SPÖ trauert um Allentsteiger Alt-Vize Johann Schmid

Johann Schmid, der am 13. Dezember 1948 in Kirchberg/Wild geboren wurde, war mehr als drei Jahrzehnte im Allentsteiger Gemeinderat tätig. Von 200 bis 2005 fungierte er als Vizebürgermeister. Der ehemalige Postbeamter und anerkannte Kommunalpolitiker trat 1970 der SPÖ bei. „Er ist unserer Bewegung sein ganzes Leben lang treu geblieben. In zahlreichen Funktionen wirkte er in der SPÖ von Allentsteig und über die Gemeindegrenzen hinaus, als Mitglied des Bezirksvorstandes der Bezirksorganisation Zwettl mit“, heißt es aus der SPÖ-Bezirkspartei.

Für seine Verdienste und seinen unermüdlichen Einsatz wurde Johann Schmid mit der höchsten Auszeichnung, die durch die Sozialdemokratie verliehen wird, nämlich der Viktor-Adler-Plakette, ausgezeichnet.

Der Bezirksparteivorsitzende der SPÖ, Herbert Kraus, zeigt sich tief betroffen über den Verlust des sozialdemokratischen Urgesteins: „Johann Schmid hat sich über vier Jahrzehnte mit aller Kraft für die Sozialdemokratie in Allentsteig und im Bezirk eingesetzt. Vor allem sein Engagement für die Menschen seiner Heimatgemeinde sowie seine Tätigkeiten als Kommunalpolitiker werden wir in einem ehrenden Andenken bewahren.“ Auch SPÖ-Regionalgeschäftsführer Josef Kromsian zeigt sich betroffen: „Johann Schmid war ein Sozialdemokrat der alten Schule mit Handschlagqualität. Er wird der Bewegung in bester Erinnerung bleiben.“

Die Urne von Johann Schmid wird am 30. Juni beigesetzt. Um 11 Uhr beginnt die Einsegnung in der Aufbahrungshalle am Friedhof in Allentsteig.