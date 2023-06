Bodenversiegelung: Krise als Chance nutzen

Bis in den Abend hinein begleitet die Teilnehmer ein reger Diskurs zu diesem Thema sowie ein vielseitiges Programm - von Skulptur-Perfomance über funky alpine Musik und Fotografie bis hin zur Ausbringung biodynamischer Präparate.

Der Wegwartehof in Merkenbrechts ist nicht nur Zentrum für die Präparate Arbeit der Demeter Bauern, sondern auch ein Ort der Welten zusammenführt, von dem kulturelle Impulse ausgehen und an dem auch gesellschaftliche Themen verhandelt werden. Im aktuellen Fall ist es der Boden, der als wertvolle Ressource für Natur und Lebensmittelerzeugung oder als Wertanlage bzw. als Spekulationsobjekt genutzt wird. In der Auseinandersetzung mit Erde und Beton, Kunst und Landwirtschaft, leistet der Wegwartehof einen Diskursbeitrag, denn Flächenversiegelung ist im Waldviertel Thema, sowie in ganz Österreich und auf der der Welt vorhanden. Dem entgegen steht der Erhalt oder die Verbesserung der Bodenvitalität, beispielsweise mit den Methoden der Demeter Landwirtschaft.

Bio und speziell die Demeter Agri-Kultur am Wegwartehof zeigen eine Perspektive auf, wie die Krise als Chance genutzt werden kann und wie man Boden, Pflanze, Tier und Mensch in ihrer Entwicklung unterstützen kann. Andreas Höritzauer vom Wegwartehof ist auch Obmann von Demeter Österreich, Referent und genauer Beobachter. Er zeigt den Besuchern, wie man Präparate zum Ausbringen aufs Feld vorbereitet.

An diesem Tag begleitet die Teilnehmer ein reger Diskurs zu diesem Thema sowie ein vielseitiges Programm - von Skulptur-Perfomance über funky alpine Musik und Fotografie bis hin zur Ausbringung biodynamischer Präparate. So wird sich auch Nikolaus Ekhard, ein international ausstellender Skulptur-Künstler und Produzent von Kurzfilmen, in Publikumsinteraktion mit dem Thema „Boden und Beton“ auseinandersetzen. Die oberösterreichische Musikgruppe „Stellzhamma“sorgt für den musikalischen Rahmen und bietet gegen 19.30 Uhr bei einem Konzerttraditionelle und zukünftige Volkslieder im Jazzsound. In der Foto-Ausstellung „marked nature“ widmet sich Renate Nigischer der genutzten und ungenutzten Natur im Waldviertel und Tschechien, regionalen Produkten und den Besonderheiten ihrer Produktion und Produzenten. Abgerundet wird das Programm von Andreas Unterweger, der ab 18 Uhr aus seinem aktuellen Buch „So long, Annemarie“ lesen wird, sowie durch Projektionskünstler Reinhard Pölzl, der natürliche und bauliche Strukturen in Szene setzt.