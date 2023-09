Opulentes Konzert Waldviertler Künstler im Stadtsaal Zwettl

Am 26. September hätte der berühmte amerikanische Komponist George Gershwin seinen 125. Geburtstag gefeiert - ihm zu Ehren gab das Orchester der „Waldviertler Symphoniker“ unter der Leitung von Daniel Muck und dem in St. Pölten lebenden, aus Zwettl stammenden Pianisten Karl Eichinger vergangen Samstag ein Konzert im Stadtsaal. Das Publikum, das zu zwei Drittel den Stadtsaal füllte, war begeistert. Zu Beginn des Konzertes spielten die Musiker die wunderbare Komposition Concerto in F, das 1925 von George Gershwin komponiert und von ihm selbst im selben Jahr am Klavier in der New Yorker Carnegie Hall uraufgeführt wurde.

Beeindruckt zeigte sich das Publikum auch von den beiden nachfolgenden Werken, die von Dirigent Daniel Muck komponiert wurden. Er, wohnhaft im Gebiet des Nationalpark Thayatal, schrieb eine rund 25-minütige Symphonie für Orchester und Chor zu Ehren dieses Nationalparks. Beim Konzert spielte das Orchester, das aus 13 Streichern, 13 Bläsern und drei Schlagwerkern bestand, einen opulenten Teil daraus.

Anlässlich seiner CD-Produktion zu George Gershwins 125. Geburstag ließ Pianist Karl Eichinger von seinem Freund und Musikerkollegen Daniel Muck eigens ein Klavierstück komponieren. Dieses Concerto for Piano ist ein Meisterwerk, das großartig dargeboten und mit großem Applaus gefeiert wurde.

Im letzten Teil des Konzerts spielte Karl Eichinger Preludes for piano von George Gershwin und zum Abschluss spielte das Orchester einen Auszug aus West Side Story von Leonard Bernstein. Für den begeisterten Applaus bedankten sich die Musiker mit einer Zugabe.

Alexander Kastner und Pianist Karl Eichinger musizieren bereits seit 1987 zusammen. Die „Waldviertler Symphoniker“ wurden auf Initiative von Harald Schuh (Mozart-Musikschule Horn) und Daniel Muck (Hardegg) gegründet. Dieser Klangkörper besteht aus regionalen professionellen Musikern.