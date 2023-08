Nach Rekordzahlen in vielen Monaten des Vorjahres, steigt die Arbeitslosigkeit im Bezirk Zwettl nun schon wieder seit geraumer Zeit. Das war auch im Juli nicht anders, wie das AMS Zwettl meldet. Ende Juli waren 499 Personen, davon 260 Frauen und 239 Männer, arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Juli 2022 ist die Zahl der Arbeitslosen um 43 Personen (plus 9,4 %) gestiegen. "Mit Blick auf das Vorkrisenniveau Juli 2019 verzeichnen wir aber weiterhin einen deutlichen Rückgang von 189 Personen (minus 27,5 %)", erklärt Kurt Steinbauer, Geschäftsstellenleiter des AMS Zwettl.

Trotzdem gibt es erfreuliche Nachrichten bei der Langzeitarbeitslosigkeit. Die Zahl der betroffenen Personen konnte im Juli im Vergleich zum Vorjahr von 44 auf 23 (minus 47,7 %) gesenkt werden. In Niederösterreich ist die Langzeitarbeitslosigkeit seit bereits 23 Monaten rückläufig.

Das AMS meldet zudem gerade besonders turbulente Zeiten am Zwettler Arbeitsmarkt, was besonders viele Zu- und Abgangszahlen belegen. Insgesamt sind im Juli 234 Personen arbeitslos geworden. Gleichzeitig wurde in 188 Fällen die Vormerkung beim AMS wiederum beendet, sei es durch Beschäftigung, Schulung oder sonstigen Gründen. Personal wird aber wie erwartet nach wie vor dringend gesucht. Ende Juli waren 480 offene Stellen gemeldet.