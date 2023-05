Nach der Babypause gut informiert in den Job

Immer mehr Frauen nehmen am Erwerbsprozess teil und suchen nach familiär bedingter Jobunterbrechung wieder einen neuen beruflichen Anknüpfungspunkt. Das Arbeitsmarktservice (AMS) unterstützt dabei Frauen mit besonderen Serviceangeboten! Unter dem Titel „WO[MAN] & WORK - Perspektive Wiedereinstieg“ laden AMS und Arbeiterkammer (AK) zu einem Info-Tag für Frauen, aber auch Männer, die nach der Babypause wieder ins Berufsleben zurückkehren möchten. In der AMS-Geschäftsstelle Zwettl informieren und beraten am 9. Mai von 8 bis 11 Uhr Experten des AMS, der AK, der Gesundheitskasse, der Frauenberatungsstelle und weiterer Partnerinstitutionen, die Besucher über Arbeitsmarkt und Jobsuche, Aus- und Weiterbildung, Karriereplanung, Kinderbetreuung, Frauen- und Familienberatung, finanzielle Leistungen und vieles mehr.

AMS-Leiter Kurt Steinbauer: „An diesem speziellen Info-Vormittag rund um das Thema Wiedereinstieg finden Sie kompetente Ansprechparter zu einem Termin unter einem Dach. Nutzen Sie diese Gelegenheit! Und nehmen Sie auch Ihre Kinder mit! Während Sie sich informieren sorgt eine Kindergartenpädagogin für die kompetente Kinderbetreuung."

