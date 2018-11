Das Arbeitsmarktservice (AMS) nutzt den Rückenwind der guten Konjunktur, um Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern – mit Erfolg.

Durchschnittlich 947 Personen waren bis Ende September beim AMS Zwettl arbeitslos gemeldet. 12 % von ihnen war bereits ein Jahr oder länger auf Jobsuche. Die anhaltend stabile Nachfrage nach Arbeitskräften bringt nun auch Bewegung in die Gruppe der langzeitarbeitslosen AMS-Kunden. Die Zahl der Arbeitsaufnahmen steigt und die Langzeitarbeitslosigkeit sinkt – sogar deutlicher als in der Arbeitslosigkeit insgesamt.

19,6 Prozent mehr Wiedereintritte

Seit Jahresbeginn konnten im Bezirk Zwettl 61 Langzeitarbeitslose vermittelt werden. „Damit zählen wir heuer in dieser Personengruppe um 19,6 % mehr Wiedereintritte ins Berufsleben als im Vorjahr“, freut sich der Geschäftsstellenleiter des AMS Zwettl, Kurt Steinbauer. Damit war die Vermittlung Langzeitarbeitsloser in diesem Jahr bisher besonders erfolgreich.

Ein Beispiel für eine solche erfolgreiche Wiedereingliederung ist Thomas Richter, der nach langer Zeit der Jobsuche im Autohaus Meisner in Ottenschlag wieder eine Beschäftigung fand – zur Zufriedenheit aller.

Der 33-jährige gebürtige Wiener erlernte den Beruf des Mechanikers und absolvierte auch eine Ausbildung als Serviceberater und war auch mehrere Jahre in diesem Beruf tätig, ehe ihn seine Firma aus wirtschaftlichen Gründen kündigte. Insgesamt war Richter anschließend gut eineinhalb Jahre auf der Suche nach einer neuen Stelle – vergebens. In Wien konnte er keinen passenden Job finden.

„Die Unterstützung des AMS hier war tausend Mal besser als in Wien“Thomas Richter

Aus privaten Gründen übersiedelte er dann ins Waldviertel und lebt jetzt in Voirans in der Gemeinde Kottes-Purk. Als ihn das AMS Zwettl in die Betreuung übernahm, dauerte es nicht lange, und er bekam die ersten Angebote. „Die Unterstützung des AMS hier war tausend Mal besser als in Wien“, so Richter. Seit Juni arbeitet er nun bei der Firma Meisner. „Alles ist perfekt gelaufen, es ist für mich wie ein Lottogewinn“, meint er.

Sehr zufrieden sind auch die Chef-Leute, Birgit und Martin Rehberger. „Wir haben im Laufe der Zeit immer mehr Kunden im Wachauer und Wiener Bereich gewonnen, die unser Hol- und Bringservice nutzen“, erzählt Martin Rehberger.

Das heißt, ein Mitarbeiter der Firma Meisner bringt einen Ersatzwagen direkt zum Kunden, fährt mit dem Kundenwagen nach Ottenschlag und bringt das Auto nach der Reparatur wieder zum Kunden zurück. Dieses Service ist so gefragt, dass derzeit bereits fünf Mitarbeiter in diesem Bereich tätig sind – und jetzt auch Thomas Richter, der dafür die perfekten Voraussetzungen mitbringt: eine technische Ausbildung sowie Erfahrung im Kundenbereich und natürlich entsprechende Ortskenntnisse in Wien. „Eine Win-Win-Situation für alle“, freut sich Birgit Rehberger.

„Wir freuen uns mit Thomas Richter über seine erfolgreiche Rückkehr ins Berufsleben und mit der Firma Meisner, weil wir genau das vermitteln konnten, was gesucht war. Das war eine optimale Vermittlung, wie sie im Lehrbuch steht“, so AMS-Chef Kurt Steinbauer.