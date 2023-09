Fehlt es im Bezirk Zwettl an Transparenz?

Bezirk Zwettl Kann mit so einer Kompromisslösung überhaupt jemand zufrieden sein? Das Amtsgeheimnis soll nun nach Jahren der Diskussion gelüftet werden, jedoch nur für Gemeinden mit über 10.000 Einwohnern. Recht viele sind deshalb nicht betroffen.

Wenn man von Krems absieht, ist Zwettl nämlich mit knapp 11.000 Einwohnern die einzige betroffene Gemeinde im Waldviertel. Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller (ÖVP) sieht das nicht groß als negativ an, mahnt aber auch zur Vorsicht: „Einen gewissen Sinn hatte ein Amtsgeheimnis immer schon. Im Bereich der Finanzen gibt es ja auch ein Bankgeheimnis, das dort das Um und Auf ist. Es geht ja in vielen Fällen auch um persönliche Informationen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.“ Ihrer Meinung nach sollte das Amtsgeheimnis deshalb nicht einfach so aufgegeben werden.

„Sollte das neue Informationsfreiheitsgesetz aber konkret werden, werden wir uns sicher damit beschäftigen und an der Umsetzung arbeiten“, erklärt Wiesmüller. Den Aufschrei nach mehr Transparenz, etwa bei Bauvorhaben, kann die Zwettler Vizebürgermeisterin nicht ganz nachvollziehen. „Solche Beschlüsse sind ohnehin im Gemeinderat öffentlich ersichtlich, inklusive aller Zahlen. Des Weiteren gibt es den Prüfungsausschuss. Wir haben also die Kontrolleinheit. Ich glaube, dass unser derzeitiges System bereits sehr transparent ist“, ist Wiesmüller überzeugt. Das Amtsgeheimnis beizubehalten, wäre für sie vor allem im Bezug auf Personalangelegenheiten und persönliche Daten sinnvoll.

Kritik an ungleicher Behandlung

Eine andere Meinung vertritt Stadträtin Silvia Moser (Grüne): „Es wird höchste Zeit, dass das Amtsgeheimnis abgeschafft wird.“ Kritisch sieht sie jedoch die vermeintliche Beschränkung auf Gemeinden mit über 10.000 Einwohnern. „Man kann doch nicht Menschen ungleich behandeln. Jene, die in kleinen Gemeinden leben, dürfen keine Informationen haben, die in großen schon?“, wundert sich Moser. Grundsätzlich begrüße sie aber die Abschaffung des Amtsgeheimnisses. „Ich glaube, dass das für mehr Transparenz im Gemeindegeschehen sorgen wird“, sagt die Stadträtin.

Dem schließt sich auch der SPÖ-Bezirksvorsitzende Herbert Kraus an: „Es kann nur ein Scherz sein, das Amtsgeheimnis nur in Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern abschaffen zu wollen, wenn man rechnet wie viele kleine Gemeinden wir in Österreich haben. Die Gemeinden sollen offenlegen, was sie tun, und das überall. Wenn ich nichts zu verbergen habe und gut arbeite, dann muss ich mich nicht vor einem Transparenzgesetz fürchten.“

Dass die Debatte um das Amtsgeheimnis keine einfache ist, sieht Adelheid Ebner, SPÖ-Bürgermeisterin von Gutenbrunn, ein: „Wir haben als Gemeinde einfach sensible Daten, die nicht für draußen bestimmt sind. Es geht beispielsweise auch um Daten von Bürgern. Natürlich wissen wir, dass es in gewissen Bereichen notwendig ist, sich zu öffnen.“ In vielen Situationen gäbe man aber sowieso Auskunft, etwa zu rechtlichen oder behördlichen Daten. Außerdem könne man als kleine Gemeinde nicht den Arbeitsaufwand bewältigen, den die Aufhebung des Amtsgeheimnisses mit sich bringen würde.

Auch FPÖ-Bezirksobmann Alois Kainz sieht die Debatte um das Amtsgeheimnis ambivalent. Einerseits habe es für ihn schon eine gewisse Berechtigung im Gemeindegeschehen, andererseits sei auch Transparenz wichtig. „Viele Informationen stehen den Bürgern aber sowieso frei zur Verfügung, etwa das Budget oder der Umwidmungskataster“, meint Kainz. „Alles kann man aber nicht öffentlich machen. Andererseits darf das Amtsgeheimnis auch nicht missbräuchlich verwendet werden. Insofern ist es gut, dass das ganze Thema jetzt nochmals evaluiert wird.“

„Rechtsunsicherheit würde entstehen“

Ein klares Gegenargument, zumindest zur Lüftung des Amtsgeheimnisses in kleinen Gemeinden, liefert der Rappottensteiner Bürgermeister Josef Wagner (ÖVP): „Ich stehe hinter dem Amtsgeheimnis, ganz einfach, weil sich dadurch in unserer kleinen Gemeinde mit dem starken Datenschutzgesetz zu viele problematische Rechtsstellungen ergeben würden.“ Der Datenschutz stünde für ihn im Konflikt mit der Informationsfreiheit. „Sollte das Amtsgeheimnis auch für uns fallen, müssten wir wahrscheinlich eine weitere Person anstellen, die sich nur mit diesem Thema beschäftigt. So müssen wir dann von Fall zu Fall abklären, was für einzelne Bürger von Interesse ist und was für alle. Wir würden damit eine Rechtsunsicherheit schaffen, die die Kapazitäten von kleinen Gemeinden übersteigt“, erklärt Wagner.