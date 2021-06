Die Marktgemeinde Pölla lud am 28. Mai ehemalige verdiente Gemeinderäte und Ortsvorstände in das Gasthaus Wegscheiderhof. Grund der im kleinen Rahmen und ohne Öffentlichkeit abgehaltenen Feier war die Ehrung verdienter Personen der Marktgemeinde.

Bürgermeister Günther Kröpfl dankte den ehemaligen Gemeinderäten und Ortsvorständen für ihr Engagement und für den Verzicht auf Freizeit. In den verschiedenen zeitlichen Perioden konnten durch diesen unermüdlichen Einsatz viele gemeinsame Projekte erfolgreich durchgeführt und abgeschlossen werden. Kröpfl hob auch die Familien der zu Ehrenden hervor, denn ohne ihr Verständnis und ihre Toleranz hätten all diese Funktionen nicht ausgeführt werden können. Und für diese kleinen und großen Entbehrungen würdigte die Marktgemeinde Pölla ihre fleißigen Heinzelmännchen mit der Überreichung der jeweiligen Urkunden.

Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner schloss sich in seiner Festrede den Worten des Bürgermeisters an und sprach Dank und Anerkennung für erbrachte Leistungen in den vorangegangenen Perioden aus. Er betonte, dass die Wege zu diesen Erfolgen oft steinig und nicht vom erhofften Erfolg gekrönt seien. Und gerade deshalb gebühre allen, die sich diesem Druck aussetzen, höchste Anerkennung.

Des weiteren führte Brandweiner aus, dass alles ein Lernprozess sei und viele kommende Projekte und Vorhaben nur durch die mühsame Vorarbeit noch intensiver erarbeitet werden können. Gemeinsam wurden enorme Leistungen in der Zeit der Globalisierung erbracht, und die Marktgemeinde Pölla befände sich auf einem guten Weg, trotz der vorherrschenden Pandemie in die Normalität zurückkehren zu können. Zum Schluss seiner Ansprache erwähnte Brandweiner noch, dass die „Nachfolger“ mindestens genauso gefordert seien wie die Geehrten, denn viele neue Fragen, Probleme und Anforderungen täten sich durch die Corona-Epidemie im Gesundheitsbereich auf und es müssen viele Entscheidungen rasch getroffen werden.

Die Ehrungen nahm Bürgermeister Kröpfl gemeinsam mit Abgeordnetem Brandweiner und Vizebürgermeisterin Sandra Warnung vor.