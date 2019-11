Auf 25 Jahre erfolgreiche Tätigkeit ihres Unternehmens können Werner und Heidi Laister aus Rieggers zurückblicken. Das wurde auch am 17. November in den Lokalitäten des Hauses Laister dementsprechend gefeiert.

Pünktlich um 11 Uhr schlug der Chef des Hauses unter Mitwirkung von Alexander Goldinger, Gebietsleiter der Brauunion, ein Fass Bier an. Für Unterhaltung und Stimmung sorgte die Musikgruppe „Drio-Live“.

Nahversorger mit Stammkunden bis nach Wien

Die Firma Laister als Fleischerei und Gasthaus ist bereits seit 1925 in Familienbesitz. Sohn Werner übernahm diesen Betrieb 1994 von seiner Mutter Ernestine Laister. Er ist seit 1988 Meister und für den Vieheinkauf, die Schlachtung und für die Produktion zuständig. Gattin Heidis Aufgabenbereich ist das Fachgeschäft, das Gasthaus und die Buchhaltung. Hilfreich steht ihr noch immer die Seniorenchefin Ernestine Laister zur Seite.

Der Betrieb beschäftigt derzeit drei Angestellte. Durch den Umbau und Investitionen in der Küche, im Gasthausbereich und durch Neuanschaffungen von Maschinen sollen auch in Zukunft hoher Qualitätsstandard und kundenorientiertes Handeln möglich sein. Die Firma sieht sich nicht nur als Nahversorger für Fleischspezialitäten, sondern auch Produkte für den täglichen Bedarf wie Milch, Brot, Käse können erworben werden. Viele Stammkunden aus der Umgebung, aber auch Kunden über den Bezirk hinaus bis nach Wien schätzen die Ware.

Zum Betrieb gehört auch eine Filiale in Jagenbach, die Samstagvormittag geöffnet ist und natürlich ist Werner Laister als „Gai-Fahrer“ mit seinen Qualitätsprodukten in vielen Orten unterwegs und beliefert so direkt die Haushalte mit Produkten.