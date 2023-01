Mit Bio-Rind auf Erfolgskurs in Schweiggers

Werbung

Die beiden Jugendfreunde Patrick Laister und Manuel Hahn (rechts) sind als Quereinsteiger als Züchter von Bio-Angus- und Hochlandrindern erfolgreich tätig. Derzeit erarbeiten sie die Homepage für ihre Bio-Marke „Weideox“. Foto: privat

Die beiden Jugendfreunde Patrick Laister und Manuel Hahn aus Rieggers sind mit der Aufzucht von Angus-Rindern und Hochlandrindern auf Erfolgskurs. Das Fleisch der Bio-Rinder wird unter der neuen, eigenen Bio-Marke „Weideox“ in der Familienfleischerei Laister vermarktet, die Nachfrage ist groß.

Die beiden jungen Rieggerser begannen vor drei Jahren gemeinsam mit der Aufzucht der Bio-Rinder. „Nach intensiver Weiterbildung und Planung haben wir diesen Schritt bewusst gesetzt“, sagt der 31-jährige Patrick Laister, der Sohn von Werner und Heidi Laister, die in Rieggers eine Fleischerei und ein Gasthaus betreiben. Mittlerweile läuft dieses Projekt der beiden Quereinsteiger sehr gut und soll ausgeweitet werden. Derzeit wird an der Homepage dafür gearbeitet.

Patrick Laister hat 2011 die HTL für Lebensmitteltechnologie mit Schwerpunkt Fleischwirtschaft in Hollabrunn absolviert, arbeitet schon immer zuhause mit und sammelte somit über die Jahre viele Erfahrungen in der elterlichen Fleischerei. Hauptberuflich ist er in einer ganz anderen Branche tätig. Er ist im Weingut Ott in Feuersbrunn für den Vertrieb der edlen Weine zuständig, die in die Top-Gastronomie in 27 Länder exportiert werden.

Stillgelegte Landwirtschaft wurde reaktiviert

Sein Freund Manuel Hahn (27) ist gelernter Mechaniker und mittlerweile als Straßenwärter tätig. Er brachte eigentlich den Stein für die Bio-Rinder-Aufzucht ins Rollen. Die Landwirtschaft seines Großvaters war 14 Jahre stillgelegt, und Hahn wollte diese wieder aktivieren. „Da kam uns die Idee, auf seinen Wiesen Rinder zu züchten und das Fleisch zu vermarkten“, erklärt Laister. „Und wenn wir schon etwas in diese Richtung tun, dann ordentlich. Deshalb haben wir uns für eine biozertifizierte Rinder-Aufzucht entschieden.“ Die Erfahrungen von Patrick Laister in der Weinvermarktung habe dabei natürlich eine Rolle gespielt: „Ich habe gesehen, dass der Bedarf an Produkten mit hervorragender Qualität in der Topgastronomie gegeben ist. Das ist nicht nur beim Wein so.“

Somit kamen vor drei Jahren die ersten Angus-Rinder und Hochlandrinder auf den Bauernhof von Manuel Hahn. Diese Tiere sind das ganze Jahr über auf der Weide, die sich nur 400 Meter von der Fleischerei Laister befindet. Hier werden drei bis vier Mal im Jahr Rinder geschlachtet – stressfrei und kaum Transport.

Die Angus-Rinder und Hochlandrinder wachsen langsam. Sie bekommen kein Kraftfutter, sondern nur selbstproduziertes Heu und bei Bedarf im Winter Silage. „Dadurch ist das Fleisch dieser Rinder besonders feinfaserig, etwas dunkler in der Farbe. Das Muskelfleisch hat Zeit zum Wachsen, daher ist der Fettanteil gering“, erklärt Laister. Die Nachfrage nach diesem edlen Fleisch sei groß. „Bereits vor der Schlachtung sind wir fast ausverkauft, und das nur durch Mundpropaganda.“

„Momentan haben wir zehn Bio-Rinder. Natürlich denken wir über eine Erweiterung nach, jedoch wollen wir ein langsames Wachstum, und die Qualität muss immer im Vordergrund stehen“, sagt Manuel Hahn, der sich um die Bio-Rinder kümmert, während sein Freund Patrick Laister für die Aufbereitung, Reifung und Vermarktung des qualitativ hochwertigen Fleisches zuständig ist.

