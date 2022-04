Viele Bierflaschen kaputt Anhänger mit Bierkisten im Zwettler Kreisverkehr Weinberg umgekippt

Lesezeit: 2 Min RZ Red. Zwettl

D a tat vielen Bierfans das Herz weh, als sie am 15. April gegen 16.30 Uhr den Kreisverkehr Weinberg an der B36 in Zwettl passieren wollten: Ein Autoanhänger, auf dem einige volle Bierkisten geladen waren, war umgekippt. Diesen Unfall "überlebte" keine einzige Bierflasche. Die Scherben mussten den Zwettler Floriani beseitigen.