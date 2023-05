BILLA-Führungskräfte halfen am Marksteiner-Hof in Bernschlag mit

Anstatt in Büros Platz zu nehmen und PowerPoint-Präsentationen auszutauschen, trafen sich 20 BILLA Führungskräfte frühmorgens am Biohof Marksteiner in Bernschlag bei Allentsteig. Dort lebt und bewirtschaftet die Familie Marksteiner den Hof im Einklang mit der Natur, seit 1986 wird der Betrieb biologisch betrieben. Hamed Mohseni, BILLA Vertriebsdirektor für die Region, lud zum Workshop auf den Biohof, wo die Mitarbeiter gemeinsam mit Georg und Julia Marksteiner einen Tag lang die anstehenden Arbeiten auf dem Betrieb übernahmen, darunter: Steine klauben, Ampfer ausstechen, Bäume austreten, Heuboden und Stallungen reinigen, Kartoffeln sortieren, Weidezäune kontrollieren und nachbessern, Mohn stoßen, Joghurtgläser und Milchflaschen etikettieren und vieles mehr.

Artgerechte Haltung der Tiere

„Die Versorgung mit besten heimischen Produkten ist keine Selbstverständlichkeit und wird von unseren Kundinnen und Kunden mehr denn je geschätzt. Wir arbeiten in Niederösterreich mit rund 500 lokalen und regionalen Betrieben zusammen, die unsere Märkte mit ihren Erzeugnissen beliefern. Um einen ganzheitlichen Blick auf den Herstellungs- und Verarbeitungsprozess dieser Produkte zu bekommen, ist ein persönlicher Besuch und ein tatkräftiges Mitanpacken am besten“, erzählt Hamed Mohseni. Auf dem Biohof Marksteiner wird großer Wert auf eine artgerechte Haltungs- und Fütterungsform der Tiere gelegt. Die Tiere erbringen täglich Höchstleistungen, indem sie die Rohstoffe für eine Vielzahl an Produkten liefern, die anschließend verarbeitet werden. Zwei BILLA Märkte in der Umgebung werden mit Bio-Naturjoghurt beliefert - weitere Produkte der Familie Marksteiner sollen folgen. Den Workshop auf dem Biohof haben die Teilnehmer überaus positiv aber auch anstrengend erlebt. „Der Tag war eine tolle Erfahrung, wir haben Einblick in die tägliche Arbeit auf dem Hof bekommen – jetzt weiß man das fertige Produkt im BILLA Regal umso mehr zu schätzen. Es ist beachtlich, wie viel Arbeit und Hingabe hinter der Erzeugung der Produkte am Biohof der Familie Marksteiner steckt“, so Alexander Poropatits, BILLA Vertriebsleiter

