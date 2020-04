Aufatmen bei Fastfood-Junkies: Die Zwettler McDonald’s-Filiale gehört zu jenen 17 Standorten in Niederösterreich, die seit dem 20. April zumindest am Drive-In-Schalter wieder Burger anbieten.

„Wir haben mit allem gerechnet, aber nicht damit, der Andrang am ersten Tag war enorm“, erklärt Franchisenehmerin Renate Marschalek. Jugendliche haben teilweise ihre Bestellungen an Autofahrer durchgereicht – Bestellungen sind nämlich nur per „Anhalter“ mit dem Auto möglich.

Die Sicherheit der Mitarbeiter und Gäste stehe laut Marschalek an oberster Stelle. Durch neue Schutzmaßnahmen werden die Einhaltung des Sicherheitsabstandes in der Küche sowie eine kontaktlose Bezahlung und Übergabe der Bestellungen garantiert. Um dies zu gewährleisten, habe man in enger Abstimmung mit den Behörden an einer sicheren Wiedereröffnung gearbeitet.

Die Gäste in Zwettl seien am ersten Tag sehr vorsichtig gewesen: „Die meisten trugen freiwillig Mundschutz und haben, falls sie bar bezahlt haben, das Geld über eine Schachtel an die Mitarbeiter weitergereicht“, erklärt die Franchisenehmerin.

Der enorme Ansturm war landesweit zu beobachten: In Hollabrunn und Horn ( siehe auch unseren Artikel dazu hier ) musste zwischenzeitlich die Polizei sogar den Verkehr regeln.

Geöffnet ist der Drive-In-Schalter täglich von 11 bis 20 Uhr, es gibt vorläufig ein reduziertes Produktangebot aus Burgern wie Big Mac und Cheeseburger sowie Pommes Frites, Chicken McNuggets und Desserts.