Groß Gerungs: „Odyssee“ bei Krankenbesuch

Der Besuch seiner kranken Mutter wurde für den NÖN-Leser J. – er möchte namentlich nicht genannt werden – aus dem Großraum Groß Gerungs zu einer wahren Odyssee. „Was man hier alten, mitunter dementen Menschen zumutet, entspricht nicht der Menschenwürde“, ärgert er sich.

Was war passiert?

Seine 93-jährige Mutter wurde vor dem vierten Lockdown von einem Pflegeheim ins Zwettler Krankenhaus überstellt. Davor war das Heim für Besucher fast zwei Wochen abgeschottet, weil dort Corona-Fälle aufgetreten waren. Nach der Rückkehr ins Heim wurde die an Demenz leidende Frau isoliert, Anfang Dezember erneut wegen hohen Blutdrucks ins Spital überstellt. Ein Besuch war nach Besuchsvorschriften erst nach sieben Tagen möglich. Somit hatte die Familie wochenlang keinen persönlichen Kontakt.

Eine „unmenschliche Lösung“, kritisiert J: „Diese Personen werden weggesperrt wie ein Stück Vieh. Alten Leuten darf das alles zugemutet werden, eine Impfung darf man aber nicht verlangen, das würde ja die ‚Freiheit‘ beschränken.“ Seine Kritik richte sich explizit an die Politik, nicht an die Mitarbeiter in Zwettl. Im Gegenteil: „Dort war man sehr bemüht, nett und entgegenkommend. Die Mitarbeiter setzen auch nur ihre Vorschriften um.“

Lockerung in Aussicht

Auf NÖN-Nachfrage bestätigt der kaufmännische Standortleiter im Landesklinikum Zwettl, Franz Waldecker, die verschärften Besuchsregeln während des Lockdowns. „Ich gehe davon aus, dass es im Lauf der Woche wieder zu einer Änderung kommen wird.“ Sprich: Ein Besucher pro Tag möglich, unabhängig von der Dauer des Krankenhausaufenthaltes.

Eine Änderung, die J. begrüßen würde. Er appelliert an „selbst ernannte Freiheitskämpfer gegen die Impfung“, wie er sagt: „Ich möchte sie aufrufen, ihren Protest auch zu Ende zu denken. Schon morgen können sie in der gleichen Situation sein und können vielleicht ihr Kind, ihren Gatten oder ihre Eltern nicht im Krankenhaus besuchen und müssen sie schlimmstenfalls vielleicht sogar alleine sterben lassen.“ J. fordert deshalb: „ Geht impfen, damit ihr nicht sterbt! Und damit auch keiner wegen euch sterben muss!“