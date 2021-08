4.200 Euro hat die Arbeiterkammer-Bezirksstelle zuletzt für eine Bäckerei-Mitarbeiterin geholt: Leiter Jürgen Binder beschreibt den Vorfall im Pressegespräch, dass am Donnerstag (19. August) stattgefunden hat. Die junge Frau wandte sich an die Arbeiterkammer, weil ihr die Abrechnungen undurchsichtig erschienen sind.

Sie war in Nacht- und frühen Morgenstunden in der Herstellung von Semmeln und anderen Backwaren eingesetzt, das Dienstverhältnis wurde im Juni 2021 einvernehmlich gelöst. Die Frau hatte aber weder ihre Arbeitspapiere noch den Lohn des letzten Monats erhalten. Die Arbeiterkammer errechnete zudem: „Es fehlten auch mehr als 1.000 Zuschläge von 75 oder 50 Prozent für die unzähligen Nachtstunden“, erzählt Binder. Ihr standen außerdem die aliquoten Sonderzahlungen und die Urlaubsersatzleistung für die noch nicht konsumierten Urlaubstage zu.

Ansprüche verfallen, wenn zu viel Zeit verstreicht

„Die Hälfte haben wir bekommen, die andere Hälfte nicht“, berichtet der Bezirksstellen-Leiter. Das Problem: Ansprüche verfallen, wenn eine gewisse Zeit verstrichen ist; sogenannte Verfallsfristen sind in viele Kollektivverträgen enthalten. Die Dienstnehmerin sei trotzdem zufrieden gewesen, die 4.200 Euro erhalten zu haben. Die Nachzahlung ist erreicht worden, nachdem die Arbeiterkammer Kontakt mit dem ehemaligen Dienstgeber der Frau aufgenommen hat.

Die eindringliche Botschaft des Arbeiterkammer-Chefs lautet: Nicht zuwarten, wenn sich Arbeitnehmer nicht sicher sind, dass alles korrekt abgerechnet wird, sondern gleich bei der Arbeiterkammer unverbindlich anfragen. Und: „Immer die Stunden mitschreiben, und wenn’s in einem Kalender ist. Das genügt auch vor Gericht, das muss der Arbeitgeber nicht gegenzeichnen.“ Michaela Schön, Kammerrätin in der Arbeiterkammer NÖ, ergänzt hierbei: „Das hat oft nichts mit Misstrauen zu tun, sondern mit Missverständnis.“

"Leute trauen sich wieder, zu uns zu kommen"

3.589 Mitglieder haben im ersten Halbjahr 2021 mit der Bezirksstelle Kontakt aufgenommen – für eine rasche Auskunft oder um Informationen zu Kurzarbeit, einvernehmlicher Auflösung, Kündigung, Quarantänebestimmungen, Homeoffice und Freistellung wegen Kinderbetreuung erhalten zu können. „Die persönlichen Kontakte steigen rasant an, die Leute trauen sich wieder, zu uns zu kommen“, erzählt Binder.

AK-Landeskammerrätin Michaela Schön und AK-Bezirksstellenleiter Jürgen Binder Karin Widhalm

1.602 Problemfälle verzeichnete die Bezirksstelle: Menschen benötigen hierbei weiterführende Beratung und die Unterstützung der Arbeiterkammer-Experten. Insgesamt habe man mehr als 685.526 Euro für Arbeitnehmer der Region gesichert. Die Arbeiterkammer musste – wie auch in den Bezirken Waidhofen und Gmünd – keine Insolvenzvertretungen übernehmen: „Ich bin jetzt 25 Jahre dabei, das habe ich noch nie gehabt.“ Die Frage sei aber, ob die Betriebe ihre Zahlungskraft im Herbst erhalten können. Er rechnet durchaus mit Insolvenzfällen, man sei gerüstet: „Wir werden das auf jeden Fall schaffen.“

Kammerrätin will besseren Kündigungsschutz

Die Arbeiterkammer erkämpfte auf Landesebene im ersten Halbjahr 2021 Ansprüche in der Höhe von knapp 19,5 Millionen Euro. Der Großteil sei Nachzahlungen ausstehender Löhne und Gehälter gewesen, nicht bezahlte Urlaube oder Kündigungsentschädigungen und Abfertigungen, die zu Unrecht vorenthalten worden waren. „Ohne unsere Beratung und Rechtsvertretungen wären die meisten Betroffenen nicht zu ihrem Geld gekommen“, betont Michaela Schön, Kammerrätin in der Arbeiterkammer NÖ. Sie sieht Verbesserungsbedarf vor allem beim Kündigungsschutz.

„Kündigungen sind in Österreich sehr arbeitgeberfreundlich geregelt. Gekündigt werden darf in der Privatwirtschaft immer ohne Grund. Das ist vielen Menschen gar nicht bewusst“, erklärt sie. „Gekündigt werden darf auch im Krankenstand oder selbst nach einem Arbeitsunfall. Lediglich Fristen und Termine sind einzuhalten.“ Jürgen Binder, Arbeiterkammer-Leiter im Bezirk Zwettl, erzählt bei dem gemeinsamen Pressegespräch (Waidhofen war ebenso vertreten): Die Kündigungsfrist bei einem Bäcker beträgt einen Tag. „Das ist ein Wahnsinn, ganz gleich, wie lang das Dienstverhältnis gedauert hat.“

Schön ergänzt, dass in Österreich derzeit „nur in besonderen Fällen eine Kündigung angefochten werden kann“. Sie sieht erheblichen Gesprächsbedarf, um beim Kündigungsschutz Verbesserungen erzielen zu können: Die Fristen sollten ihres Erachtens überdacht werden und Arbeitgeber sollten wie in Deutschland bei Kündigungen eine Begründung angeben müssen.