Jeden Tag steigen viele im Bezirk Zwettl ins Auto oder öffentliche Verkehrsmittel und fahren in die Arbeit. Wie viele genau, verrät die aktuelle Pendlerstatistik: 39,6 Prozent beträgt die Auspendelquote.

Für Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Jürgen Binder ist das Ergebnis keine Überraschung: Zwettl war schon immer der Pendlerbezirk schlechthin.“ Generell würden Arbeitnehmer aber immer längere Weckstrecken in Kauf nehmen, sagt Binder: „Strecken bis zu 50 Kilometer sind kein Thema mehr. Die Flexibilität nimmt zu.“

Der Großteil der Pendler seien Wochenpendler, die Montag bis Donnerstag im Arbeitsbezirk sind und am Wochenende nach Hause kommen. Die meisten Zwettler pendeln nach Gmünd, Wien und Krems. Für viele bleibt für den Weg in die Arbeit nur das Auto als Möglichkeit: Der Bezirk Zwettl ist beim Motorisierungsgrad im Spitzenfeld. Auf 1.000 Einwohner kommen 714 Pkw. Darüber liegt nur mehr Waidhofen (732).

Welche Branchen besonders stark vom Auspendeln betroffen seien? „Baufirmen, Eisenverarbeitendes Gewerb und Tischler sind die drei häufigsten Berufe, für die die Zwettler ins Auto steigen müssen“, erklärt Binder.

In den vergangenen fünf Jahren sank die Auspendelquote um 1,7 Prozent – der einzige Rückgang im Waldviertel. „Das ist dem Konjunkturaufschwung geschuldet. Die eigenen Betriebe brauchen verstärkt Arbeitskräfte von außen“, meint Binder.

Bezirk hätte Jobs für 83 Prozent der Einwohner

Der Einpendleranteil im Bezirk liegt bei 27,4 Prozent. Die Quote hat in den vergangenen fünf Jahren um über ein Drittel zugelegt. Die meisten Einpendler kommen aus Gmünd, Krems und Waidhofen. „Bei den Schulanfängern haben wir in den letzten zehn Jahren um 980 Pflichtschüler weniger. Gleichzeitig gehen viele Arbeitnehmer aus den geburtenstarken Jahrgängen kontinuierlich in Pension. Da entsteht zwangsläufig ein Loch“, erklärt Binder die Steigerung.

Sowohl bei der Einpendler- als auch bei der Auspendlerquote liegt der Bezirk Zwettl unter dem Niederösterreichischen Durchschnitt. Was die Statistik noch zeigt: 60,4 Prozent müssen für ihren Job nicht über die Zwettler Bezirksgrenze fahren.

Der Wert könnte noch höher sein: „Für 83 Prozent ließe sich in Zwettl theoretisch ein Arbeitsplatz finden“, erklärt Binder. Bis dahin wünscht sich der AK-Bezirksstellenleiter einen Ausbau des Straßennetzes und eine Verbesserung der Bus- und Zugverbindungen. „Die Strecke von Zwettl nach Wien oder St. Pölten ist schon gut ausgebaut. Man sollte aber auch nicht das ‚Hinterland‘ vergessen.“