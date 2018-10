Die Arbeitslosigkeit im Bezirk Zwettl weist bereits seit Februar des Vorjahres eine sinkende Tendenz auf. Diese positive Entwicklung setzt sich weiter fort. Ende September waren beim Arbeitsmarktservice (AMS) Zwettl 618 Personen arbeitslos gemeldet. Damit ist die Anzahl der Jobsuchenden gegenüber August um 77 Betroffene (oder minus 11,1 %) und im Vergleich zum Vorjahr um 86 (oder minus 12,2 %) gesunken.

„Die Arbeitslosigkeit zeigt in allen Alterskategorien – sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern – eine rückläufige Tendenz. Die voraussichtliche Arbeitslosenquote im September liegt im Bezirk Zwettl bei 3,4 %“, analysiert Zwettls AMS-Leiter Kurt Steinbauer.

Bedarfsgerechte Qualifizierung

Im vergangenen Monat sind insgesamt 177 Personen arbeitslos geworden, gleichzeitig konnte in 293 Fällen die Vormerkung beim AMS wiederum beendet werden. Davon haben 147 Betroffene wieder eine Beschäftigung aufgenommen, 62 sind in eine Schulung eingetreten und 84 sind aus sonstigen Gründen aus dem Vormerkregister ausgeschieden.

Darüber hinaus erweitern derzeit 170 Personen in verschiedenen AMS-Schulungen ihre fachlichen und persönlichen Kompetenzen und verbessern so ihre Chancen am Jobmarkt.

„Qualifizierung ist und bleibt ein wichtiges Thema, um beruflich am Ball zu bleiben, seine Marktposition zu sichern und Arbeitslosigkeit vorzubeugen. Das größte Risiko häufiger arbeitslos zu werden und auch länger zu bleiben, tragen nämlich Personen, ohne beruflichen Bildungsabschluss. Deshalb hat das AMS insbesondere für diese Kunden eine Reihe von bedarfsgerechten Qualifizierungsangeboten im Programm“, betont Steinbauer. „Die Palette reicht dabei von kompletten Facharbeiter-Intensivausbildungen im handwerklich-technischen oder Dienstleistungsbereich bis zur berufsspezifischen Weiterbildung“, erklärt Steinbauer.

Mit einer weiteren Initiative – der sogenannten arbeitsplatznahen Qualifizierung (AQUA) – versucht das AMS, dem Fachkräftemängel entgegenzuwirken. „Dabei unterstützen wir Unternehmen bei der Aus- und Weiterbildung von arbeitslosen Personen zu gesuchten Fachkräften. Und zwar direkt und praxisnah im Betrieb bzw. in der Berufsschule. Die Qualifizierungskosten trägt der Betrieb, die Lebenshaltungskosten der Teilnehmer übernimmt das AMS“, so Steinbauer.

Nähere Infos unter: 02822/ 52983 602.